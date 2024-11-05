Meğer Makarnayı Yanlış Pişiriyormuşuz! Aşçılar Makarnayı Böyle Hazırlıyor

KONULAN SU MİKTARINA DİKKAT

İtalyan aşçılar, mükemmel bir makarna için dikkat edilmesi gereken kritik noktanın su miktarı olduğuna dikkat çekiyor. Aşçılara göre, makarna pişirirken kullanılan su miktarı basit bir detay gibi görünse de, yemeğin kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir unsur.

Mükemmel sonuç alabilmek için her 450 gram makarna için yaklaşık 4 litre su kullanılması gerektiğini belirten aşçılar, "Ne kadar çok makarna pişirirseniz, yapışmasını önlemek için o kadar fazla suya ihtiyaç duyarsınız," diyerek suyun önemine dikkat çekiyor.