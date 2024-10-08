Meğer Kıvamı Tam Tutan Sütlaç Yapmanın Sırrı Buymuş
Sütlaç yaparken kıvamı tutturmak önemlidir ama bu tarifle hazırlayacağınız sütlaç çok daha lezzetli olacak. İşte lezzetli sütlaç yapmanın püf noktası…
Kaynak: Haber Merkezi
Sütlaç yaparken kıvamı tutturmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, tam kıvamında bir sütlaç hazırlamak için gereken püf noktalarını aşağıda bulabilirsiniz.
SÜTLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 litre süt
1 litre su
2 çay bardağı pirinç
3 yemek kaşığı pirinç unu
1,5 - 2 su bardağı toz şeker (Şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz.)
1 su bardağı süt (200 ml)
Üzeri için tarçın
Kaynak: Haber Merkezi