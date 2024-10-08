Meğer Kıvamı Tam Tutan Sütlaç Yapmanın Sırrı Buymuş

Sütlaç yaparken kıvamı tutturmak önemlidir ama bu tarifle hazırlayacağınız sütlaç çok daha lezzetli olacak. İşte lezzetli sütlaç yapmanın püf noktası…

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Meğer Kıvamı Tam Tutan Sütlaç Yapmanın Sırrı Buymuş - Resim: 1

Sütlaç yaparken kıvamı tutturmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, tam kıvamında bir sütlaç hazırlamak için gereken püf noktalarını aşağıda bulabilirsiniz.

SÜTLAÇ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 litre süt

1 litre su

2 çay bardağı pirinç

3 yemek kaşığı pirinç unu

1,5 - 2 su bardağı toz şeker (Şekerli sevmiyorsanız 1,5 bardak kullanabilirsiniz.)

1 su bardağı süt (200 ml)

Üzeri için tarçın

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Bu Numaraları Hemen Engelleyin! Bu Numaraları Hemen Engelleyin!
Çayın mı Yoksa Kahvenin mi Daha Sağlıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Meğer Felç Riskini 2 Katına Çıkarıyormuş Çayın mı Yoksa Kahvenin mi Daha Sağlıklı Olduğu Ortaya Çıktı
Yaşlıların Asla Yememesi Gereken 3 Balık Türü Belli Oldu Yaşlıların Asla Yememesi Gereken 3 Balık Türü Belli Oldu
Asırlık Ürün Tescil Yolunda... Lezzeti ve Kalitesi Bambaşka: 'Özel Olarak Gelip Bu Cevizi Alıyorlar' Asırlık Ürün Tescil Yolunda... Lezzeti ve Kalitesi Bambaşka
Tehlike Çanları Çalıyor! 24 Saat Kaldı, Kıyamet Kopacak Tehlike Çanları Çalıyor! 24 Saat Kaldı, Kıyamet Kopacak
Çamaşır Makinenizin Yakında Bozulacağı Belirtisi: Bu 3 İşarete Dikkat Çamaşır Makinenizin Yakında Bozulacağı Belirtisi: Bu 3 İşarete Dikkat
Kedilerin Evin İçinde Neden Saklandığı Ortaya Çıktı: Meğer Bunu Anlatıyorlarmış Kedilerin Evin İçinde Neden Saklandığı Ortaya Çıktı: Meğer Bunu Anlatıyorlarmış
Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Belli Oldu: İlk Sıradaki İle Çok Şaşıracaksınız Türkiye'de Yaşam Süresinin En Uzun Olduğu İl Belli Oldu: İlk Sıradaki İle Çok Şaşıracaksınız
Kadınlar Topluyor Erkekler Çırpıyor: Gömüde 15 Gün Bekletilip Çuval Çuval Satılıyor Kadınlar Topluyor Erkekler Çırpıyor: Gömüde 15 Gün Bekletilip Çuval Çuval Satılıyor
Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım Sararan Tırnakları Tek Hamlede Bembeyaz Yapan Mucizevi Karışım
Dikiz Aynasının Altındaki Küçük Mandal Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Defa Duyacaksınız Dikiz Aynasının Altındaki Küçük Mandal Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Defa Duyacaksınız
Canan Karatay Reçetesini Yazdı: Bu Tarifi Uygulayan Asla Kuru Öksürüğe Yakalanmıyor Canan Karatay Reçetesini Yazdı: Bu Tarifi Uygulayan Asla Kuru Öksürüğe Yakalanmıyor