Meğer bu kadar basitmiş: Sarımsak kabuklarını fıstık soyar gibi soymanın sırrı bulundu. Sarımsak kabuğu pratik nasıl soyulur?

Doğal antibiyotik kaynağı olan sarımsak içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalı gelen gıdalardan bir tanesidir.

Başta bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan sarımsak, hastalıklara karşı vücudu koruma altına almaktadır.

Yemeklerin lezzet seviyesini de bir hayli arttıran sarımsağın düzenli olarak tüketilmesi önemlidir. Sarımsak tüketiminde hemen herkesin ortak problemlerinden bir tanesi sarımsak kabuklarının soyulmaması gelirken, sarımsak kabuklarını bir çırpıda soymanın formülü bulundu.

İşte sarımsak kabuklarını fıstık soyar gibi soymanın pratik aynı zamanda da etkili o yolu...