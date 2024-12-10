Meğer Bilmeden Bu Hatayı Yapıyormuşuz: Her Yudumu Kansere 10 Adım Yaklaştırıyor!

ÇAY VE KAHVEDE SICAKLIK KONTROLÜ ŞART

Çay ve kahve gibi içeceklerin sık tüketimi, yemek borusundaki dokularda kalıcı değişimlere yol açabiliyor. Sürekli sıcak tüketim, hassasiyet kaybına ve dokuların tahriş olarak "nasırlaşmasına" neden oluyor. Uzun vadede bu durum, kanser riskini artıran hücresel değişimlere zemin hazırlayabiliyor.

Özellikle sigara veya alkol alışkanlığına sahip kişiler için riskin çok daha yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu tür zararlı alışkanlıkların sıcak içeceklerle birleştiğinde tehlikeyi katladığını ifade ediyor.