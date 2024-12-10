Meğer Bilmeden Bu Hatayı Yapıyormuşuz: Her Yudumu Kansere 10 Adım Yaklaştırıyor!
Aşırı sıcak içeceklerin tüketimi, sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturuyor. Çay ve kahve severlerin içeceklerini tüketmeden önce 2 kez düşünmesi gerekiyor. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Çay, kahve ve sıcak çikolata gibi günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinin yüksek sıcaklıklarda tüketilmesi, ağız, boğaz ve yemek borusunda yanıklara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu tür yanıkların uzun vadede kanser riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.
TÜKETMEK İÇİN EN UYGUN SICAKLIK HANGİSİ?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), özellikle 65 santigrat derecenin üzerindeki içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. İdeal tüketim sıcaklığının 50-60 derece aralığında olması gerektiğini belirten uzmanlar, sıcak içecekleri birkaç dakika soğutarak tüketmenin hem sağlık hem de tat alma hissi açısından faydalı olacağını vurguluyor.
BEŞ DAKİKA BEKLEMEYİN
Bir içeceği doğrudan demlikten ya da termostan alıp tüketmek yerine, 5 dakika beklemek önemli bir önlem olabilir. Bu süre, sıcaklığın 65 derece altına düşmesi için yeterli oluyor. Aksi takdirde, sıcak içeceklerin ağız, yutak ve yemek borusunda tekrarlı hasara neden olduğu ve bu durumun kronik tahrişle birlikte kansere zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.
ÇAY VE KAHVEDE SICAKLIK KONTROLÜ ŞART
Çay ve kahve gibi içeceklerin sık tüketimi, yemek borusundaki dokularda kalıcı değişimlere yol açabiliyor. Sürekli sıcak tüketim, hassasiyet kaybına ve dokuların tahriş olarak "nasırlaşmasına" neden oluyor. Uzun vadede bu durum, kanser riskini artıran hücresel değişimlere zemin hazırlayabiliyor.
Özellikle sigara veya alkol alışkanlığına sahip kişiler için riskin çok daha yüksek olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu tür zararlı alışkanlıkların sıcak içeceklerle birleştiğinde tehlikeyi katladığını ifade ediyor.
MUTLAKA SOĞUMASINI BEKLEYİN
Günlük rutininizde çay ve kahve gibi içecekleri tüketirken, bu basit önerilere dikkat ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz:
İçeceğinizi doğrudan tüketmek yerine birkaç dakika soğumasını bekleyin.
Sıcaklık ölçemiyorsanız, demlikten aldıktan sonra 5 dakikalık bekleme süresini uygulayın.
Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklarla sıcak içecekleri birleştirmekten kaçının.