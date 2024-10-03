Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu
5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifine hayran kalacaksınız. İşte şeflerin her zaman kullandığı o tarif!
Kahvaltılarınızı ya da akşam 5 çaylarınızı neşelendirecek ve lezzetlendirecek bir tarif mi arıyorsunuz? İşte tam da aradığınız tarif! Bugün sizlere mayalama süresini beklemeden çok pratik bir şekilde simit poğaça yapabileceğiniz bir tarif paylaşacağız. Kahvaltı yanına 5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifi ile sevdiklerinize lezzetli bir sürpriz yapabilirsiniz.
Sabah uyandığınızda ailenize hemencecik yapabileceğiniz lezzetli bir simit poğaça tarifine ne dersiniz? Sadece 5 dakikada hazırlanan ve 25 dakika içinde yemeye hazır hale gelen simit poğaça tarifiyle artık hem kahvaltılarınız hem de 5 çaylarınız çok keyifli geçecek.
Kahvaltı yanına 5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifi
Gerekli malzemeler:
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3,5 - 4 su bardağı un
İçi harcı için:
Kaşar peyniri/istediğiniz bir iç harç
Üzeri için:
1 yemek kaşığı pekmez
Kavrulmuş susam
Yapımı:
Bir yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip iyice karıştırın.
Üzerine azar azar un ilave edin, kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırın ve sonrasında elinizle yoğurmaya başlayın.
Hamurunuz toparlandıktan sonra bezeleri hazırlayın.
Ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp bezeler oluşturun.
Bezelerin ortasından basıp genişletin ve peyniri koyup kapatıp yeniden yuvarlak şekli verin.
Bir kaseye susam, bir kaseye de pekmez koyun ve üzerine az miktarda su koyarak pekmezi biraz seyreltin.
Bezeleri sırasıyla önce pekmezli suya ve sonrasında kavrulmuş susama batırın.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığınız hamurları yerleştirin.
Ardından bir bıçakla hamurun üstüne 2 tane kesik atın.
180 derecede 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun!
Fotoğraflar: Youtube.com