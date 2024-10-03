Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu

Kahvaltılarınızı ya da akşam 5 çaylarınızı neşelendirecek ve lezzetlendirecek bir tarif mi arıyorsunuz? İşte tam da aradığınız tarif! Bugün sizlere mayalama süresini beklemeden çok pratik bir şekilde simit poğaça yapabileceğiniz bir tarif paylaşacağız. Kahvaltı yanına 5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifi ile sevdiklerinize lezzetli bir sürpriz yapabilirsiniz.

Sabah uyandığınızda ailenize hemencecik yapabileceğiniz lezzetli bir simit poğaça tarifine ne dersiniz? Sadece 5 dakikada hazırlanan ve 25 dakika içinde yemeye hazır hale gelen simit poğaça tarifiyle artık hem kahvaltılarınız hem de 5 çaylarınız çok keyifli geçecek.

Kahvaltı yanına 5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifi