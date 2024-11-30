MasterChef’te Tadı Olay Oldu: Süt Helvasının Gizli Tarifi Ortaya Çıktı!

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı dövülmüş fındık

Süt ve Şekerin Hazırlanması:

Süt ve şekeri bir karıştırma kabında şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Unun Kavrulması:

Derin bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Ardından unu ekleyerek orta ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun. Bu işlem, tatlının lezzeti için oldukça önemlidir.

Karışımın Hazırlanması:

Kavrulmuş karışıma şekerli sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışım pürüzsüz ve koyu bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı dövülmüş fındık

Süt ve Şekerin Hazırlanması:

Süt ve şekeri bir karıştırma kabında şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Unun Kavrulması:

Derin bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Ardından unu ekleyerek orta ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun. Bu işlem, tatlının lezzeti için oldukça önemlidir.

Karışımın Hazırlanması:

Kavrulmuş karışıma şekerli sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışım pürüzsüz ve koyu bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Son Dokunuşlar:

Karışımın içine vanilin ve yumurta sarısını ekleyerek iyice karıştırın. Ardından ocaktan alın.

Fırınlama:

Hazırladığınız karışımı orta boy bir fırın kabına dökün ve 10 dakika kadar üzerinin kabuk tutmasını bekleyin. Önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin.

Servis:

Fırından çıkan süt helvasını sıcak ya da oda sıcaklığında, üzerine dövülmüş fındık serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Karışımın içine vanilin ve yumurta sarısını ekleyerek iyice karıştırın. Ardından ocaktan alın.