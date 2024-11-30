MasterChef’te Tadı Olay Oldu: Süt Helvasının Gizli Tarifi Ortaya Çıktı!
MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan Bursa mutfağının meşhur tatlısı süt helvası yapmalarını istedi. Bu özel lezzet, programı izleyenlerin ilgisini çekti ve "Süt helvası nasıl yapılır?" sorusu gündem oldu. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz MasterChef usulü süt helvası tarifi ve püf noktaları...
Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef’te dokunulmazlık oyununun konuklarından biri de süt helvası oldu. Çok beğenilen süt helvasının gizli tarifi ortaya çıktı. İşte süt helvasının yapım aşamaları ve püf noktası!
SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?
Gerekli Malzemeler
Helva İçin:
1 litre süt
5 yemek kaşığı tereyağı
5 yemek kaşığı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 adet yumurta sarısı
Üzeri İçin:
3 yemek kaşığı dövülmüş fındık
Süt ve Şekerin Hazırlanması:
Süt ve şekeri bir karıştırma kabında şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
Unun Kavrulması:
Derin bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Ardından unu ekleyerek orta ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun. Bu işlem, tatlının lezzeti için oldukça önemlidir.
Karışımın Hazırlanması:
Kavrulmuş karışıma şekerli sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışım pürüzsüz ve koyu bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.
Üzeri İçin:
3 yemek kaşığı dövülmüş fındık
Süt ve Şekerin Hazırlanması:
Süt ve şekeri bir karıştırma kabında şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
Unun Kavrulması:
Derin bir tavaya tereyağını alın ve eritin. Ardından unu ekleyerek orta ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun. Bu işlem, tatlının lezzeti için oldukça önemlidir.
Karışımın Hazırlanması:
Kavrulmuş karışıma şekerli sütü azar azar ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın. Karışım pürüzsüz ve koyu bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin.
Son Dokunuşlar:
Karışımın içine vanilin ve yumurta sarısını ekleyerek iyice karıştırın. Ardından ocaktan alın.
Fırınlama:
Hazırladığınız karışımı orta boy bir fırın kabına dökün ve 10 dakika kadar üzerinin kabuk tutmasını bekleyin. Önceden ısıtılmış 230 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 15 dakika pişirin.
Servis:
Fırından çıkan süt helvasını sıcak ya da oda sıcaklığında, üzerine dövülmüş fındık serpiştirerek servis edebilirsiniz.
Karışımın içine vanilin ve yumurta sarısını ekleyerek iyice karıştırın. Ardından ocaktan alın.
SÜT HELVASININ PÜF NOKTALARI
Unun Kavrulma Süresi:
Unun kokusu çıkana kadar kavrulması gerekir. Ancak fazla kavrulduğunda unun baskın kokusu tatlının lezzetini bozabilir. Dengeli bir kavurma süresi oldukça önemlidir.
Fırınlama Teknikleri:
Tatlının üzeri kızartılırken kabınızın içine su dolu bir tepsi yerleştirmeniz önerilir. Bu yöntem, tatlının yavaş yavaş kızarmasını sağlar ve alt kısmının fazla pişmesini engeller.