Masrafsız Meyvede Hasat Zamanı: Susuz Yetişiyor Kasa Kasa Toplanıyor

SADECE DİKİMDE SULANIYOR

Hatay'da diğer bölgelerde domates hasadı sona ererken, Kışlak Mahallesi'nde hasat bir ay daha sürecek. Yusuf Çetin, "Ektiğim domateslerin hasadı her zaman olduğu gibi verimli ve kaliteli. En önemli özelliği ise sulama yapılmadan, sadece fidanları dikerken su verilmiş olması" diye ekledi.