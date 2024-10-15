Masrafsız Meyvede Hasat Zamanı: Susuz Yetişiyor Kasa Kasa Toplanıyor
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay’da, sadece dikim sırasında su verilen meyvenin hasadı devam ediyor.
Kaynak: İHA
Hatay'ın tarım merkezi olan Kışlak Mahallesi'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte, yalnızca dikim sırasında su verilen domateslerin hasadı sürüyor. Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden biri olan Hatay'da, yaz mevsiminin sona ermesiyle açık alandaki meyve ve sebze hasatları tamamlanırken, domates hasadı devam ediyor.
SUSUZ HASATTA VERİM YÜKSEK
Yayladağı ilçesinde bulunan Kışlak Mahallesi'nde gerçekleştirilen domates hasadı, sadece dikim esnasında su verilmesi ve geceleri oluşan çiğ sayesinde bir ay daha devam edecek. Mahalle muhtarı Yusuf Çetin, 5 dönümlük arazisinde yaptığı hasatta verimin oldukça tatmin edici olduğunu belirtti.
Çetin, "Kızılgöl bölgesinde sadece fidanları diktiğimizde su veriyoruz; sonrasında sulama yapmıyoruz. Geceleri oluşan çiğ, domateslerimizi suluyor. Bu, Rabbimizin bize bir hediyesidir" dedi. Kışlak Mahallesi sakinlerinin geçim kaynaklarının hayvancılık ve doğal ürünler olduğunu vurgulayan Çetin, "Ürettiğimiz domatesler tamamen doğal ve hiçbir ilaç kullanmadan yetişiyor" şeklinde konuştu.
SADECE DİKİMDE SULANIYOR
Hatay'da diğer bölgelerde domates hasadı sona ererken, Kışlak Mahallesi'nde hasat bir ay daha sürecek. Yusuf Çetin, "Ektiğim domateslerin hasadı her zaman olduğu gibi verimli ve kaliteli. En önemli özelliği ise sulama yapılmadan, sadece fidanları dikerken su verilmiş olması" diye ekledi.
Bölgenin iklimi sayesinde sürekli olarak geceleri çiğ yağdığını belirten Çetin, "Domateslerin yapraklarındaki çiğ, su ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede domatesler büyüklüğe ulaşabiliyor" dedi. Bu doğal yöntemle yetiştirilen domatesler, Hatay'ın tarımsal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.