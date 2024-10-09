Maruldaki Kahverengi Lekelerin Sırrı Açığa Çıktı! İlk Defa Duyacaksınız

Salataların vazgeçilmezi olan marul, kahverengi lekeler ürettiğinde tüketilip tüketilmeyeceği konusunda farklı görüşler bulunuyor. İşte o lekelerin sebebi…

Kaynak: Haber Merkezi

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Maruldaki Kahverengi Lekelerin Sırrı Açığa Çıktı! İlk Defa Duyacaksınız - Resim: 1

Salata hazırlamak için sıkça tercih edilen marul, göbek salata ve kıvırcık gibi yeşilliklerin taze ve iyi yıkanmış olması, sağlık açısından son derece önemli fakat buzdolabında sakladığınız marulu doğramadan önce kahverengi lekelerle karşılaşabilirsiniz. Bu lekelerin ne anlama geldiği ise merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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