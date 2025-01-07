Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler

Bitkiler, doğru bakım ve zamanında yapılan müdahalelerle sağlıklı bir şekilde büyüyebilir ve gelişimlerini en iyi şekilde sürdürebilir. Bu bağlamda, budama işlemi bitkilerin hem estetik görünümünü korumak hem de sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlamak için oldukça önemlidir. Özellikle kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte, Mart ayı gelmeden önce bazı bitkilerin budanması gereklidir. Peki, bu bitkiler hangileridir ve doğru budama nasıl yapılır? İşte detaylar:

Mart Ayı Öncesinde Budanması Gereken Bitkiler



Bazı bitkiler, kış aylarında dinlenme dönemine girer ve bu dönemde yapılan budama işlemi, onların bahar aylarında daha güçlü bir şekilde uyanmalarını sağlar. İşte Mart ayı öncesinde budanması gereken başlıca bitkiler:

GÜLLER

Güller, kış sonunda budanması gereken en önemli bitkilerden biridir. Mart öncesi yapılan budama, güllerin daha güçlü sürgünler vermesini ve bol çiçek açmasını sağlar. Özellikle zayıf, kuru ve hastalıklı dallar temizlenmeli, sağlıklı dallar ise şekil verecek şekilde kısaltılmalıdır.