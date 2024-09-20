Mars’ta Keşfedildi! Bu Keşif Her Şeyi Değiştirecek

Bilim insanları, Mars'ta "gülen yüz" şeklinde ilginç bir yapı keşfetti. Gökbilimcilerin Kızıl Gezegen’in yüzeyini inceleme çalışmaları sırasında tespit edilen bu yapının, milyarlarca yıl önce kurumuş bir gölün kalıntıları olabileceği ve Mars'ta eski yaşam izleri taşıyabileceği düşünülüyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki "gülen yüz" görüntüsünü Instagram'da paylaştı. Bu yapının, eski klorür tuzu birikintilerinden oluşan bir halka ve meteor kraterlerini andıran gözlerle şekillendiği görülüyor.

Görsel, Mars'ın atmosferindeki metan ve diğer gazların seviyelerini analiz eden ESA'nın ExoMars Trace Gas Orbiter aracı tarafından çekildi.

Mars yüzeyindeki bu tür tuz birikintileri genellikle fark edilmesi zor yapılar olarak bilinirken, ExoMars Orbiter'daki kızılötesi kameralar sayesinde bu birikintiler pembe ve mor tonlarında net bir şekilde görülebiliyor.