Marketten Bu Sebzeyi Satın Alırken Bir Kez Daha Düşünün: Fark Edebilmek İmkansız

Artan sıcaklarla birlikte Türkiye adeta bir yılan yuvasına dönerken, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de bugüne kadar hiç görülmemiş sayıda yılan vakası bildiriliyor.



Yılanların yeşil alanların yanı sıra, sebzeler içerisinde de yuvalandığı belirtilirken, uzmanlar bu durumun dışarıdan bakan bir gözle fark edilmesinin imkansız olduğu uyarısında bulundu. Girdikleri alanın şeklini ve rengini taklit edebilme yeteneğine sahip yılanlar son olarak, İngiltere'de 63 şındaki Neville Linton'ın ölümden dönmesine neden oldu.



YILANLAR EN ÇOK BU SEBZELERİN İÇERİSİNE SAKLANIYOR



63 yaşındaki talihsiz adam, Birmingham yakınlarındaki bir zincir marketten aldığı brokoliyi diğer sebzelerle birlikte poşete koydu ve buzdolabına yerleştirdi. Sonrasında dolaptan poşeti çıkaran adam, sebzenin içinde yuvalanmış bir 'merdiven yılanı' olduğunu fark eden adam paniğe kapıldı.