Marketten Aldığınız Tavuğun Üstünde Beyaz Çizgiler Varsa Dikkat! Beyaz Çizgiler Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Uzmanlar tavuk üzerindeki beyaz çizgilerin ne anlama geldiğini açıkladı. Marketten alınan tavuğun üzerindeki beyaz çizgiler, sağlığınızı tehdit ediyor olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Tavuk eti, hem ekonomik hem de kırmızı ete göre daha hafif bir alternatif olması nedeniyle sofraların vazgeçilmez protein kaynaklarından biri. Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar ve uzman açıklamaları, tavuk etinde dikkat edilmesi gereken yeni bir detayı gündeme taşıdı. Uzmanlar tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgilere dikkat çekti.
Marketlerden alınan tavuklarda görülen ince beyaz çizgiler, sandığımız kadar masum olmayabilir. Bu çizgiler, tavuğun doğal gelişim sürecinden ziyade, daha hızlı ve büyük şekilde yetiştirilmeye çalışılmasından kaynaklanıyor.
TAVUK ETİNDEKİ BEYAZ ÇİZGİLERE DİKKAT
Uzmanlara göre tavukların hızlı büyümesi için uygulanan yöntemler, etin iç yapısını değiştiriyor. Bu da protein yerine yağ oranının artmasına yol açıyor. Göğüs etinde görülen beyaz yağ çizgileri, bu yapay büyüme sürecinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle tüketicilerin tavuk alırken bu çizgilere dikkat etmesi öneriliyor.
UZMANLAR BEYAZ ÇİZGİLER KONUSUNDA UYARDI
Amerika’da Arkansas ve Teksas A&M Üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırma, incelenen 285 tavuğun yüzde 96’sında bu beyaz çizgilerin bulunduğunu ortaya koydu. Daha önce, 2013 yılında yapılan bir çalışmada ise tavuk göğüslerindeki yağ oranının olması gerekenden yüzde 224 daha fazla olduğu tespit edilmişti.
Beslenme uzmanı Jaclyn London, tavukların panelenip kızartılmadığı sürece hala iyi bir protein kaynağı olduğunu, aynı zamanda B vitamini, B12 ve demir gibi önemli besin maddelerini içerdiğini belirtti. Öte yandan, Ulusal Tavuk Konseyi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu beyaz çizgilerin gıda güvenliği açısından bir risk oluşturmadığı ve tüketicilerin bu konuda endişelenmesine gerek olmadığı ifade edildi.
Yine de uzmanlar, tüketicilerin tavuğun görünümüne dikkat etmeleri, özellikle fazla yağlı ve yoğun beyaz çizgili etlerden uzak durmalarının daha sağlıklı bir tercih olabileceğini belirtti.