Marketten Aldığınız Tavuğun Üstünde Beyaz Çizgiler Varsa Dikkat! Beyaz Çizgiler Meğer Bu Anlama Geliyormuş

Tavuk eti, hem ekonomik hem de kırmızı ete göre daha hafif bir alternatif olması nedeniyle sofraların vazgeçilmez protein kaynaklarından biri. Ancak son dönemde yapılan bazı araştırmalar ve uzman açıklamaları, tavuk etinde dikkat edilmesi gereken yeni bir detayı gündeme taşıdı. Uzmanlar tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgilere dikkat çekti.

Marketlerden alınan tavuklarda görülen ince beyaz çizgiler, sandığımız kadar masum olmayabilir. Bu çizgiler, tavuğun doğal gelişim sürecinden ziyade, daha hızlı ve büyük şekilde yetiştirilmeye çalışılmasından kaynaklanıyor.