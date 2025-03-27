Marketlerden Rastgele Seçildi: Tam 4 kat Fazla Zehir Tespit Edildi
Avrupa’da yapılan araştırmada marketlerden rastgele seçilen konserve ton balıklarında tehlikeli seviyede cıva tespit edildi. Bazı markalarda cıva oranı yasal sınırın 4 katına ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa’da market raflarında yer alan konserve ton balıklarıyla ilgili yapılan bir araştırma, tüketicileri tedirgin etti. Bağımsız tüketici dergisi 60 Millions de Consommateurs tarafından yürütülen çalışmada, farklı markalara ait 148 ton balığı konservesi rastgele incelendi ve tüm örneklerde cıva tespit edildi. Bazı ürünlerdeki cıva seviyesinin, yasal sınır olan 1 mg/kg’ın tam 4 katına kadar çıktığı belirlendi.
CIVA ORANI TEHLİKELİ SEVİYEYE ULAŞTI
Araştırmada, özellikle bazı markaların ürünlerinde cıva oranlarının oldukça yüksek olduğu görüldü. Örneğin, Carrefour City mağazalarında satılan Petit Navire markalı bir kutuda 3,9 mg/kg cıva bulundu. Uzmanlar, bu düzeyin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Ton balıklarının bünyelerinde biriktirdiği metil cıva, sinir sistemi başta olmak üzere vücutta pek çok olumsuz etkiye yol açabiliyor.
RİSKLİ MARKALAR BELLİ OLDU
Yapılan incelemelerde, cıva oranı yüksek çıkan bazı diğer markalar da dikkat çekti. Bu markalar arasında:
Petit Navire
Cora
Peche Océan
Saupiquet
Bu ürünlerin, özellikle düzenli tüketim durumunda sağlık açısından tehdit oluşturabileceği belirtildi.
ŞİRKETLERDEN SAVUNMA, UZMANLARDAN TEPKİ
Gıda firmaları ise ürünlerinin Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olduğunu ve ton balığının güvenle tüketilebileceğini savundu. Ancak bazı uzmanlar bu açıklamalara tepki göstererek, firmaları test sonuçlarını manipüle etmekle suçladı. Yetkililer, "ortalama değerler üzerinden raporlama yapılmasının, bazı kutularda bulunan yüksek cıva oranlarını gizlemeye yaradığına" dikkat çekti.