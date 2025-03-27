Marketlerden Rastgele Seçildi: Tam 4 kat Fazla Zehir Tespit Edildi

Avrupa’da market raflarında yer alan konserve ton balıklarıyla ilgili yapılan bir araştırma, tüketicileri tedirgin etti. Bağımsız tüketici dergisi 60 Millions de Consommateurs tarafından yürütülen çalışmada, farklı markalara ait 148 ton balığı konservesi rastgele incelendi ve tüm örneklerde cıva tespit edildi. Bazı ürünlerdeki cıva seviyesinin, yasal sınır olan 1 mg/kg’ın tam 4 katına kadar çıktığı belirlendi.