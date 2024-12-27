Marketlerde Pencere Olmamasının Sebebini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

PENCERE OLMAMASININ NEDENİ...

Pencerelerin olmaması, gıda ürünlerinin kalitesini koruma açısından da önemli bir rol oynuyor. Güneş ışığı, özellikle süt ürünleri, şekerlemeler ve bazı ambalajlı ürünlerde bozulmaya, renk solmasına ve ürün içeriğinde değişimlere yol açabilir. Bu riskleri en aza indirmek adına penceresiz bir ortam tercih ediliyor.

Her ne kadar UV korumalı camlar bu soruna çözüm sağlayabilse de, bu tür camların maliyeti yüksek olduğundan işletmeler için ek bir yük oluşturuyor. Bu nedenle, penceresiz tasarım, hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor.