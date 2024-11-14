Marketlerde Arka Sıralardan Ürün Almanın Zararları Ortaya Çıktı

ÜRÜN ALIRKEN SON KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT

Arka sıralardan ürün almak, bazen alışveriş deneyimini de olumsuz etkileyebilir. Bu davranış, mağaza düzenini bozarak diğer müşterilerin rahat alışveriş yapmasını engelleyebilir ve süpermarket çalışanlarının işini zorlaştırabilir.

Öte yandan, son kullanma tarihleri arasındaki fark genellikle yalnızca birkaç gündür. Yani, rafın ön ve arka sıralarındaki ürünler arasında büyük bir süre farkı bulunmaz. Bu da arka sıralardan ürün almanın pratikte bir avantaj sağlamadığı anlamına gelir. Ayrıca, konserve ya da makarna gibi uzun raf ömrüne sahip ürünlerde son kullanma tarihi farkı çok belirgin olmayabilir.