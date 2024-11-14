Marketlerde Arka Sıralardan Ürün Almanın Zararları Ortaya Çıktı
Süpermarkette alışveriş yaparken, rafların en arkasındaki ürünlere yönelmek, birçok kişi tarafından daha taze ve uzun ömürlü olduğu düşünülen bir alışkanlık olarak kabul ediliyor. Ancak bu düşünce tamamen yanlış olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Çoğu süpermarket, son kullanma tarihi en kısa olan ürünleri rafların ön sıralarına yerleştirir. Bu, ürünlerin bozulmadan satılabilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu nedenle, rafın ön kısmındaki ürünlerin daha taze olma ihtimali daha yüksektir. Arka sıralardaki ürünleri tercih etmek, aslında daha eski ürünleri almak anlamına gelebilir.
ÜRÜN ALIRKEN SON KULLANMA TARİHLERİNE DİKKAT
Arka sıralardan ürün almak, bazen alışveriş deneyimini de olumsuz etkileyebilir. Bu davranış, mağaza düzenini bozarak diğer müşterilerin rahat alışveriş yapmasını engelleyebilir ve süpermarket çalışanlarının işini zorlaştırabilir.
Öte yandan, son kullanma tarihleri arasındaki fark genellikle yalnızca birkaç gündür. Yani, rafın ön ve arka sıralarındaki ürünler arasında büyük bir süre farkı bulunmaz. Bu da arka sıralardan ürün almanın pratikte bir avantaj sağlamadığı anlamına gelir. Ayrıca, konserve ya da makarna gibi uzun raf ömrüne sahip ürünlerde son kullanma tarihi farkı çok belirgin olmayabilir.
Bilinçli alışveriş yapmak, daha sağlıklı ve verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek, taze ve uzun ömürlü ürünler almak mümkündür. Eğer özellikle daha taze bir ürün arayışındaysanız, mağaza çalışanlarına sormak da iyi bir alternatif olabilir.