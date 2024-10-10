Mardin'de Aşçılar Fasulyeyi Böyle Yapıyor ve Kabuklanma Sorunu Olmuyor

Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, kuru fasulye pişirirken yaşanan kabuklanma sorunu birçok ev hanımını ve aşçıyı bezdiren bir durumdur. Mardin mutfağının deneyimli aşçıları ise bu sorunu çözmek için özel bir yöntem kullanmaktadır.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, özellikle yöresel aşçılar tarafından özenle hazırlanmaktadır. Bu lezzetli yemeğin en önemli püf noktalarından biri ise kabuklanma ve dağılmanın olmamasıdır. Peki, Mardin'de kuru fasulye nasıl hazırlanır?

Kuru Fasulye Malzemeler;

500 gr kuru fasulye.

Yarım çay bardağı sıvı yağ.

2 adet orta boy kuru soğan.

1 yemek kaşığı domates salçası.

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.

2 tatlı kaşığı Tuz.