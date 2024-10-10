Mardin'de Aşçılar Fasulyeyi Böyle Yapıyor ve Kabuklanma Sorunu Olmuyor
Lezzetli kuru fasulye pişirmek için Mardinli aşçıların bu tüyolarından yararlanın.
Kuru fasulye, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, kuru fasulye pişirirken yaşanan kabuklanma sorunu birçok ev hanımını ve aşçıyı bezdiren bir durumdur. Mardin mutfağının deneyimli aşçıları ise bu sorunu çözmek için özel bir yöntem kullanmaktadır.
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, özellikle yöresel aşçılar tarafından özenle hazırlanmaktadır. Bu lezzetli yemeğin en önemli püf noktalarından biri ise kabuklanma ve dağılmanın olmamasıdır. Peki, Mardin'de kuru fasulye nasıl hazırlanır?
Kuru Fasulye Malzemeler;
500 gr kuru fasulye.
Yarım çay bardağı sıvı yağ.
2 adet orta boy kuru soğan.
1 yemek kaşığı domates salçası.
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
2 tatlı kaşığı Tuz.
Kuru Fasulye Yapılışı;
Fasulyemizi bir gün önce yıkayıp üzeri su ile dolacak şekilde ılık suyla dolduralım.
Suda beklettiğimiz fasulyeleri düdüklü tencereye alalım. 20-25 dk. Pişirelim.
Tenceremize yağ koyduktan sonra yemeklik olarak doğradığımız soğanları ilave ederek orta ateşte kavurmaya başlayalım.
Soğanlar kavrulmaya başlayınca salçamızı ekleyelim.
Tuz ve baharatımızı ilave edelim.
Süzgeçte süzdüğümüz kuru fasulyeyi tenceremize ekleyelim.
Yemeğimiz karıştıktan sonra üzerini 2 parmak geçecek şekilde sıcak su ilave edelim ve karıştıralım. 10 dk. Pişirelim. Ocağımızı söndürelim.
Kuru fasulye yemeğimiz servise hazır.
Kuru Fasulye Püf Noktası;
Bir gün önceden su ile ıslatılması.
Pişerken de orta dereceli ateşte pişirilmesi gerekmektedir.
Kaynak: Habertürk, Youtube.com