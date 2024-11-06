Mantarları Haftalarca Taze Tutmanın Püf Noktası: İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor

MANTARLARI YIKAMAYIN

Yıkama işleminin mantarın lapa hale gelmesine ve bakteri üremesine neden olduğunu belirten Lake, mantarların emici yapısından dolayı suyu hızla çekerek bozulabileceğini söyledi. Ayrıca, mantarların soğan ve sarımsak gibi kokulu gıdalardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan uzman, bu gıdaların kokusunu ve nemini emen mantarların hem lezzetini kaybettiğini hem de hızla bozulduğunu aktardı.

Bu basit ama etkili yöntemlerle, mantarlarınız haftalarca taze ve lezzetli kalabilir.