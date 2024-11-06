Mantarları Haftalarca Taze Tutmanın Püf Noktası: İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor
Mutfakların sevilen lezzetlerinden mantar, hassas yapısı nedeniyle hızla bozulabilir. Doğru saklama koşulları ise mantarları taze tutmanın anahtarı. Uzay İstasyonu'ndan depolama uzmanı Vlatka Lake, mantarların tazeliğini korumak için en etkili yöntemleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mantarların uzun süre lezzetini ve dokusunu koruyabilmesi için sıcaklık, nem ve hava akışının büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, tahta kaşıkla saklama yöntemini önerdi. Ahşap, fazla nemi emerek mantarın sertleşmesini önlerken, ihtiyacı olan nemi de muhafaza ediyor.
Vlatka Lake, mantarların soğuk ve iyi havalandırılan bir ortamda saklanması gerektiğini belirterek buzdolabının ideal koşulları sağladığını söyledi. Mantarların dondurulmaması gerektiğini vurgulayan uzman, dondurucudan çıkarılan mantarların çözündükten sonra yumuşayarak lezzetini kaybettiğini ifade etti.
PLASTİK POŞETLERDEN UZAK DURUN
Mantarların kapalı plastik poşetlerde saklanmaması gerektiğinin altını çizen Lake, bu tür poşetlerin mantarın hızla bozulmasına yol açtığını belirtti. Bunun yerine kahverengi kağıt torbalar veya hava delikleri olan kaplar, tazelik için daha uygun seçenekler.
MANTARLARI YIKAMAYIN
Yıkama işleminin mantarın lapa hale gelmesine ve bakteri üremesine neden olduğunu belirten Lake, mantarların emici yapısından dolayı suyu hızla çekerek bozulabileceğini söyledi. Ayrıca, mantarların soğan ve sarımsak gibi kokulu gıdalardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan uzman, bu gıdaların kokusunu ve nemini emen mantarların hem lezzetini kaybettiğini hem de hızla bozulduğunu aktardı.
Bu basit ama etkili yöntemlerle, mantarlarınız haftalarca taze ve lezzetli kalabilir.