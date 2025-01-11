Mantar ve Egzamayı 5 Dakikada Bitiriyor, Nasırın Kökünü Kurutuyor: Sadece 2 Malzeme Yetiyor

Cildin sürekli sürtünme veya basınç altında kalması, kendini korumak amacıyla kalınlaşmasına neden olur. Bu kalınlaşma, zamanla nasır olarak adlandırılan sert ve ağrılı oluşumlara dönüşebilir. Peki, mantar ve egzama geçer? Nasıra ne iyi gelir? İşte mantar ve egzamayı 5 dakikada bitiren ve nasırın kökünü kurutan mucizevi karışım...