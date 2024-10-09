Mantar, Nasır ve Egzama Hastalığının Kökünü Kurutuyor! 5 Dakikada Hazırlanıyor, Doğal Çözüm

MANTAR VE NASIRIN NEDENLERİ

Nasır, genellikle ayak ve ellerde, sürekli sürtünme ve baskı sonucu oluşan cildin kalınlaşmasıdır. Yanlış ayakkabı kullanımı, sert yüzeylerde yürüme ve sürekli tekrarlayan hareketler bu durumu tetikleyen faktörler arasında yer alır. Egzama ise genetik, alerjik veya çevresel etkenlerle ortaya çıkar ve ciltte kızarıklık, kaşıntı, kuruluk gibi belirtilerle kendini gösterir.

Mantar enfeksiyonları ise genellikle nemli ve sıcak ortamların etkisiyle gelişir. Özellikle ayak parmakları arasında oluşan nem, mantar sporlarının üremesini kolaylaştırır. Bu enfeksiyonlar, kaşıntı, kızarıklık, cilt soyulması ve kötü koku gibi belirtilerle kendini belli eder.