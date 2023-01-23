Manisa'da ocak ayında ayçiçeği açtı!
Ülkemizde yaz aylarında açan ayçiçeği hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ocak ayında açtı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaz aylarından kalma hava sıcaklıkları ayçiçeğinin yeniden açmasına neden oldu.
Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi Çiftlik Alanı mevkiinde Ender Tosun'a (37) ait üzüm bağında kendiliğinden çıkan ayçiçeği görenleri şaşkına çevirdi.
"ADETA YALANCI BAHAR YAŞANIYOR"
Üzüm bağına budama yapmak için gittiğinde ocak ayında ayçiçeği açtığını ve şaşkınlığını gizleyemediğini anlatan üretici Ender Tosun, "Üzüm bağına budama için gittim. Burada yerde ayçiçeğinin olduğunu gördüm. Ocak ayındayız. Ilık bir hava var. Budamaya başladığımız sıranın başında ayçiçeği yetişmiş. Hemen bir çubukla birlikte ayçiçeğini yerden kaldırarak düzelttim. Bir de hatıra fotoğrafı çektirdim. Adeta yalancı bahar yaşanıyor" dedi.
Kaynak: İHA
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