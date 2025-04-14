Manisa'da Hasat Zamanı! Dağlarında Yetişiyor Sadece 1 Aylık Ömrü Var Sonra Ortadan Kayboluyor
Yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen çaşır otu, nisan ayının gelmesiyle birlikte yeniden toprakla buluştu. Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı bin 200 metre rakımlı dağlık alanlarda doğal olarak yetişen bu şifalı ot, yöre halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Demirci’ye bağlı Hoşçalar Mahallesi'nden çiftçi Nurullah Yanar, sabahın erken saatlerinde Gelin Uçtu Tepesi ve Başaalan mevkilerine doğru yola çıkarak çaşır otu topluyor. Araçla ulaşımın mümkün olmadığı bu zorlu arazilerde yalnızca yürüyerek ulaşılabilen bölgelerde yetişen çaşır otu, mayıs ayı sonuna kadar toplanabiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yöre halkının gelir kaynağı haline gelen bitki, demetler halinde 30 liradan satışa sunuluyor.
SİNDİRİME DESTEK OLUYOR, TURŞUSU DA YAPILIYOR
Tamamen doğal yollarla yetişen çaşır otunun herhangi bir gübre ya da ilaçla temas etmediği belirtiliyor. Salatalardan pilavlara kadar pek çok yemekte kullanılan çaşır, aynı zamanda turşu yapımında da tercih ediliyor. Özellikle mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar tarafından çiğ olarak tüketilen bu bitkinin, şifa kaynağı olduğu ifade ediliyor.
VATANDAŞ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Nurullah Yanar, topladığı çaşır otlarını ilçe merkezine getirerek sokak sokak dolaşıp satıyor. Bölge halkı, yılın sadece belirli bir döneminde toplanabilen bu doğal ürüne büyük ilgi gösteriyor. Yanar, her yıl nisan ve mayıs aylarında dağlardan topladığı çaşır otlarını satarak aile bütçesine katkı sağladığını belirtiyor.