Manisa'da Hasat Zamanı! Dağlarında Yetişiyor Sadece 1 Aylık Ömrü Var Sonra Ortadan Kayboluyor

SİNDİRİME DESTEK OLUYOR, TURŞUSU DA YAPILIYOR

Tamamen doğal yollarla yetişen çaşır otunun herhangi bir gübre ya da ilaçla temas etmediği belirtiliyor. Salatalardan pilavlara kadar pek çok yemekte kullanılan çaşır, aynı zamanda turşu yapımında da tercih ediliyor. Özellikle mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olanlar tarafından çiğ olarak tüketilen bu bitkinin, şifa kaynağı olduğu ifade ediliyor.