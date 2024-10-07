Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda

Herkes mandalina yerken üzerindeki beyaz kılçıklarını atıyor ama uzmanlar uyarıyor, asıl vitamini o kılçıklarda...

Kaynak: Haber Merkezi

Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda - Resim: 1

Marketler, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini deposu mandalinalarla dolup taştı. Hastalıkların yaygınlaştığı bu dönemde mandalina tüketmek, sağlığımız için oldukça faydalı. Ancak birçok kişi, mandalinanın üzerindeki beyaz kılçıklarını atmayı tercih ediyor. Oysa uzmanlar, bu kılçıkların sağlık açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor.

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Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda - Resim: 2

İşte mandalinanın beyaz kılçıklarının faydası:

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Mandalinanın beyaz kısmındaki selülozik lifler, sindirim sistemini aktive eder ve düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürerek kanın temizlenmesine yardımcı olur.

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Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda - Resim: 3

ASIL VİTAMİNİ KILÇIĞINDA

Beyaz lifler, probiyotik pektin açısından zengindir. Bu özellikleriyle, mandalinanın kendisi kadar besleyici ve sağlıklı oldukları anlamına gelir. Lifli yapılar, antioksidanlar ve potasyum içeriğiyle de dikkat çeker.

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Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda - Resim: 4

KABUĞU C VİTAMİNİ DEPOSU

Mandalina kabuğu da birçok yarar sunar. Antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, sindirim sistemine de fayda sağlar. Mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını hafifletir. Ayrıca, kabuktaki doğal yağlar, öksürük ve balgam söktürücü etkileriyle soğuk algınlığı semptomlarını azaltabilir. Mandalina kabuğu, taze veya kurutulmuş olarak çay şeklinde de tüketilebilir.

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Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda - Resim: 5

SAKIN ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEYİN

Son zamanlarda popüler olan çekirdeksiz mandalina türlerinin yanı sıra, çekirdekli olanların da tüketiminde dikkatli olunmalı. Araştırmalar, mandalina çekirdeklerinin apandisit organını tıkama riski taşıdığını göstermektedir.

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