Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda

KABUĞU C VİTAMİNİ DEPOSU

Mandalina kabuğu da birçok yarar sunar. Antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, sindirim sistemine de fayda sağlar. Mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını hafifletir. Ayrıca, kabuktaki doğal yağlar, öksürük ve balgam söktürücü etkileriyle soğuk algınlığı semptomlarını azaltabilir. Mandalina kabuğu, taze veya kurutulmuş olarak çay şeklinde de tüketilebilir.