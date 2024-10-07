Mandalinanın Kılçıklarını Sakın Atmayın: Herkes Temizliyor Ama Asıl Faydası Kılçıklarda
Herkes mandalina yerken üzerindeki beyaz kılçıklarını atıyor ama uzmanlar uyarıyor, asıl vitamini o kılçıklarda...
Kaynak: Haber Merkezi
Marketler, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini deposu mandalinalarla dolup taştı. Hastalıkların yaygınlaştığı bu dönemde mandalina tüketmek, sağlığımız için oldukça faydalı. Ancak birçok kişi, mandalinanın üzerindeki beyaz kılçıklarını atmayı tercih ediyor. Oysa uzmanlar, bu kılçıkların sağlık açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor.
İşte mandalinanın beyaz kılçıklarının faydası:
YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR
Mandalinanın beyaz kısmındaki selülozik lifler, sindirim sistemini aktive eder ve düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürerek kanın temizlenmesine yardımcı olur.
ASIL VİTAMİNİ KILÇIĞINDA
Beyaz lifler, probiyotik pektin açısından zengindir. Bu özellikleriyle, mandalinanın kendisi kadar besleyici ve sağlıklı oldukları anlamına gelir. Lifli yapılar, antioksidanlar ve potasyum içeriğiyle de dikkat çeker.
KABUĞU C VİTAMİNİ DEPOSU
Mandalina kabuğu da birçok yarar sunar. Antioksidanlar ve C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, sindirim sistemine de fayda sağlar. Mide asidini dengeleyerek hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını hafifletir. Ayrıca, kabuktaki doğal yağlar, öksürük ve balgam söktürücü etkileriyle soğuk algınlığı semptomlarını azaltabilir. Mandalina kabuğu, taze veya kurutulmuş olarak çay şeklinde de tüketilebilir.
SAKIN ÇEKİRDEKLERİNİ YEMEYİN
Son zamanlarda popüler olan çekirdeksiz mandalina türlerinin yanı sıra, çekirdekli olanların da tüketiminde dikkatli olunmalı. Araştırmalar, mandalina çekirdeklerinin apandisit organını tıkama riski taşıdığını göstermektedir.