Mandalina, Portakal ya da Elma Değil! Sonbaharın En Faydalı 3 Meyve ve Sebzesi Bakın Neymiş

Eylül ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın etkileri görülmeye başlandı. Yurt genelinde düşüşe geçen hava sıcaklıklarıyla birlikte, sonbahar mevsiminde hasadı yapılan meyve ve sebzeler de yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başladı. Mandalina, portakal ve elma gibi bolca tüketilen sonbahar meyvelerinin aksine uzmanlar, güz dönemi için en sağlıklı sebze ve meyvelerin listesini paylaştı.

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Mandalina, Portakal ya da Elma Değil! Sonbaharın En Faydalı 3 Meyve ve Sebzesi Bakın Neymiş - Resim: 1

Eylül ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında sonbahar meyveleri ve sebzeleri için hasat dönemi başladı.

Yapılan araştırmalar, Türkiye'de en çok sevilen sonbahar mahsullerinin mandalina, portakal ve elma olduğunu gösteriyor olsa da, bu tercihler çoğu zaman lezzet ile ilişkili olmakta. Uzmanlara göre sağlığımız için en faydalı sonbahar meyve ve sebzeleri çok daha farklı.

İşte uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme listelerinin tepesinde yer alan sonbahar meyve ve sebzeleri...

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