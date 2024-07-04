Manavların gizli sırrı ortaya çıktı: Yumuşayan havuçlar bu formülle yeniden kıtır kıtır olacak. Yumuşayan havuçlar yeniden nasıl sertleştilir?

A vitamini açısından zengin havuç, göz sağlığını koruma noktasında son derece başarılı gıdalardan bir tanesi olurken, havuç tüketimini düzenli olarak gerçekleştirmek sağlık açısından elbette önemlidir.

Ancak bazı durumlarda dolapta unuttuğumuz havuçların tüm formunu yitirdiğini ve yumuşacık bir hale geldiğini görebiliriz. Uzun süre bekleyen her sebzede sıklıkla karşılaşılan bu duruma manavlar küçük bir tüyo uyguluyor.

Formunu yitirmiş havuçlarınız varsa sakın çöpe atmayın, işte yumuşayan havuçları yeniden kütür kütür yiyebileceğiniz o etkili yöntem...