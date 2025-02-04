Manav Tezgahında Gördüğünüz Anda Kaçın: Son Yıllarda Popüler Meyve Ama Körlüğe Neden Oluyor, Kan Şekerini Fırlatıyor
Göz doktorları ve beslenme uzmanları, aşırı tüketildiğinde göz sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek egzotik bir meyveye dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, mangonun düzenli ve fazla tüketilmesinin hem görme hem de genel sağlık açısından riskler taşıdığını belirtiyor.
MANGONUN ZARARLARI NELER?
Doktorlar, mangonun yüksek miktarda karotenoid ve fruktoz içerdiğini, bu maddelerin aşırı tüketiminin metabolik bozukluklara yol açabileceğini ifade ediyor. Karotenoidlerin fazlalığı, karotenemi olarak bilinen bir duruma sebep olarak ciltte ve göz aklarında turuncuya yakın bir renk değişimine neden olabiliyor. Bu durum, karaciğerin toksinleri yeterince filtreleyememesiyle bağlantılı olup, vücuttaki detoks mekanizmalarının bozulmasına yol açabiliyor.
KAN ŞEKERİNİ FIRLATIYOR, KÖRLÜĞE KADAR GİDİYOR
Beslenme uzmanları ise mangonun yüksek glisemik indekse sahip olduğunu, dolayısıyla tüketildiğinde kan şekerinde ani yükselmelere neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle diyabet hastalığına yatkın kişilerde bu ani dalgalanmalar, retina damarlarını olumsuz etkileyerek görme problemlerine yol açabiliyor.
BU KİŞİLERİN HİÇ TÜKETMEMESİ GEREKİYOR
Göz doktorları, mangonun kontrollü ve seyrek tüketilmesini önerirken, beslenme uzmanları kan şekeri dengesi açısından hiç tüketilmemesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlar, göz sağlığını korumak için A, C ve E vitaminleri ile omega-3 açısından zengin besinlerin düzenli olarak tüketilmesini tavsiye ediyor.