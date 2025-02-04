Manav Tezgahında Gördüğünüz Anda Kaçın: Son Yıllarda Popüler Meyve Ama Körlüğe Neden Oluyor, Kan Şekerini Fırlatıyor

Uzmanlar, mangonun düzenli ve fazla tüketilmesinin hem görme hem de genel sağlık açısından riskler taşıdığını belirtiyor.

MANGONUN ZARARLARI NELER?

Doktorlar, mangonun yüksek miktarda karotenoid ve fruktoz içerdiğini, bu maddelerin aşırı tüketiminin metabolik bozukluklara yol açabileceğini ifade ediyor. Karotenoidlerin fazlalığı, karotenemi olarak bilinen bir duruma sebep olarak ciltte ve göz aklarında turuncuya yakın bir renk değişimine neden olabiliyor. Bu durum, karaciğerin toksinleri yeterince filtreleyememesiyle bağlantılı olup, vücuttaki detoks mekanizmalarının bozulmasına yol açabiliyor.