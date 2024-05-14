Mahsur kaldığı otomobilden güçlükle çıkarılan kedi itfaiye aracına girdi

Mersin'de bir otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. Aracın motorundan güçlükle çıkarılan kedi bu kez de itfaiye aracının motoruna girdi.

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Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde bir kedi otomobilin motor bölümünde mahsur kaldı.
İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. İtfaiye erinin elinden kaçan kedi bu kez de itfaiye aracının motor kısmına girdi. İtfaiye aracından da kurtarılan kedi yurttaşlar tarafından geldiği bölgeye götürüldü.

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