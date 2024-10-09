Mahkemeden İlginç Karar: Öyle Bir Yöntemle Torun Sahibi Olacaklar ki...

DONDURULMUŞ SPERMLERLE TORUN SAHİBİ OLACAKLAR

T24'ün aktardığı habere göre, çiftin oğlu, Preet Inder Singh, Haziran 2020'de Hodgkin Lenfoma teşhisi konduktan sonra tedavi sürecinde sperm örneklerini dondurmuştu, ancak Eylül ayında hayatını kaybetmişti. Harbir Kaur ve Gurvinder Singh, oğullarının sperm örneğiyle torun sahibi olmak istediklerini dile getirmişlerdi, ancak hastane bu talebi reddetmişti.

Delhi Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe veren çift, mahkemeye oğullarının sperm örneği kullanılarak doğacak çocuğu büyütmek istediklerini ve ölümleri durumunda, hayatta olan iki kızlarının çocuğun tüm sorumluluğunu üstleneceklerine dair taahhütte bulundu.