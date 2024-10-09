Mahkemeden İlginç Karar: Öyle Bir Yöntemle Torun Sahibi Olacaklar ki...
Hindistan'da mahkeme ilginç bir karara imza attı. Yaşlı bir çift, ölen oğullarının dondurulmuş spermleriyle torun sahibi olmak için mahkemeden onay aldı.
Kaynak: T24
Hindistan'da yaşlı bir çift, mahkemenin taşıyıcı annelik yoluyla torun sahibi olmalarına imkan tanıyan kararı sonrası sevinç gözyaşlarına boğuldu. Delhi Yüksek Mahkemesi, çiftin ölen oğullarının dondurulmuş sperm örneğini kullanmalarına izin vererek dört yıllık bir hukuk mücadelesine son verdi.
DONDURULMUŞ SPERMLERLE TORUN SAHİBİ OLACAKLAR
T24'ün aktardığı habere göre, çiftin oğlu, Preet Inder Singh, Haziran 2020'de Hodgkin Lenfoma teşhisi konduktan sonra tedavi sürecinde sperm örneklerini dondurmuştu, ancak Eylül ayında hayatını kaybetmişti. Harbir Kaur ve Gurvinder Singh, oğullarının sperm örneğiyle torun sahibi olmak istediklerini dile getirmişlerdi, ancak hastane bu talebi reddetmişti.
Delhi Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe veren çift, mahkemeye oğullarının sperm örneği kullanılarak doğacak çocuğu büyütmek istediklerini ve ölümleri durumunda, hayatta olan iki kızlarının çocuğun tüm sorumluluğunu üstleneceklerine dair taahhütte bulundu.
MAHKEME ONAY VERDİ
Hindistan hükümeti, taşıyıcı annelik yasalarının torun sahibi olmak isteyen kişiler için değil, kısırlık yaşayan çiftler için çıkarıldığını öne sürerek çiftin talebine karşı çıktı. Ancak mahkeme, net bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, çiftin talebini onayladı.