Mahalleliyi de Çiftçiyi de Canından Bezdirdi: Kokarca Böceğinden Evde Hazırlayacağınız Bu 3 Yöntemle Kurtulabilirsiniz!
Kahverengi kokarca böceği, özellikle son günlerde Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok yerde görülmeye başladı. Kokarca böceği, fındık bahçeleri başta olmak üzere birçok tarım arazisi ve hatta evleri de istila etmeye başladı. Kahverengi kokarca böceğinden evde hazırlayabileceğiniz 3 basit yöntem ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahverengi kokarca böceği, hem çiftçiler için ekonomik kayıplara yol açıyor hem de evlerde rahatsızlık yaratıyor. Ancak, basit ve pratik yöntemlerle evde hazırlayabileceğiniz tuzaklar sayesinde bu zararlı böcekten kurtulmak mümkün. İşte kahverengi kokarca böceğine karşı kullanabileceğiniz üç etkili tuzak yöntemi:
1. PET ŞİŞE İLE BASİT TUZAK YÖNTEMİ
Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tuzak, kokarcaları etkili bir şekilde yakalar.
Malzemeler:
Boş 2 litrelik bir plastik şişe, bulaşık deterjanı, su.
Yapılışı:
Şişenin üst kısmını kesin ve bu parçayı ters çevirerek huni şeklinde şişenin içine yerleştirin.
Şişenin dibine bir miktar su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.
Kokarcalar bu tuzağa çekildiklerinde şişenin içine düşerek boğulurlar.
2. SU VE SABUNLA IŞIKLI TUZAK
Bu yöntem, hem evde hem de bahçede kolayca uygulanabilir ve kokarcaları ışık yardımıyla tuzağa çeker.
Malzemeler:
Büyük bir kova veya folyo tava, su, bulaşık sabunu, ışık kaynağı (lamba).
Hazırlanışı:
Kovanın içine su doldurup birkaç damla bulaşık sabunu ekleyin.
Kabın üzerine bir ışık kaynağı yerleştirin. Kokarcalar ışığa doğru gelir ve suya düşer.
3. FEROMON TUZAKLARI
Çiftçilerin en çok tercih ettiği yöntemlerden biri olan feromon tuzakları, böcekleri cezbeden özel kimyasallar içerir.
Malzemeler:
Hazır satılan feromon tuzakları.
Yapılışı:
Feromon tuzaklarını tarla veya bahçenize yerleştirin. Bu tuzaklar, kokarca böceklerinin yoğun olduğu alanlarda etkili sonuçlar verebilir.