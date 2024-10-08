Mahalleliyi de Çiftçiyi de Canından Bezdirdi: Kokarca Böceğinden Evde Hazırlayacağınız Bu 3 Yöntemle Kurtulabilirsiniz!

Kahverengi kokarca böceği, hem çiftçiler için ekonomik kayıplara yol açıyor hem de evlerde rahatsızlık yaratıyor. Ancak, basit ve pratik yöntemlerle evde hazırlayabileceğiniz tuzaklar sayesinde bu zararlı böcekten kurtulmak mümkün. İşte kahverengi kokarca böceğine karşı kullanabileceğiniz üç etkili tuzak yöntemi:

1. PET ŞİŞE İLE BASİT TUZAK YÖNTEMİ

Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tuzak, kokarcaları etkili bir şekilde yakalar.

Malzemeler:

Boş 2 litrelik bir plastik şişe, bulaşık deterjanı, su.

Yapılışı:

Şişenin üst kısmını kesin ve bu parçayı ters çevirerek huni şeklinde şişenin içine yerleştirin.

Şişenin dibine bir miktar su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin.

Kokarcalar bu tuzağa çekildiklerinde şişenin içine düşerek boğulurlar.