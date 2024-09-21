Mahalle Lastikçisinden İnanılmaz Oyun: 'Nasılsa Kadın Sürücü, Anlamaz' Dediler Yetkili Bayi Bile Anlayamadı

İddiaya göre lastikçi, aracın lastiklerinin arabaya ait olmadığını ve eğri olduğunu belirterek, geçici bir işlemle sorunu çözebileceğini ancak dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu işlem için ise Sevde G.'ye 20 bin lira fiyat çıkardı.

Şüphelenen Sevde G., aracını kendi lastik bayisine götürdü. Bayide yapılan incelemede, lastiklerin içine sıvı bir madde bırakıldığı tespit edildi. Gerekli bakım işlemi ise yalnızca 700 lira tutarında bir maliyetle tamamlandı.