Mahalle Lastikçisinden İnanılmaz Oyun: 'Nasılsa Kadın Sürücü, Anlamaz' Dediler Yetkili Bayi Bile Anlayamadı
Batman'da yaşayan Sevde G., 8 Eylül'de kullandığı otomobilin lastik basınç sensörlerinin yanması üzerine aracını mahalle lastikçisine götürdü.
Kaynak: İHA
İddiaya göre lastikçi, aracın lastiklerinin arabaya ait olmadığını ve eğri olduğunu belirterek, geçici bir işlemle sorunu çözebileceğini ancak dört lastiğin de değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu işlem için ise Sevde G.'ye 20 bin lira fiyat çıkardı.
Şüphelenen Sevde G., aracını kendi lastik bayisine götürdü. Bayide yapılan incelemede, lastiklerin içine sıvı bir madde bırakıldığı tespit edildi. Gerekli bakım işlemi ise yalnızca 700 lira tutarında bir maliyetle tamamlandı.
LASTİKLERİN İÇİNE SIVI ENJEKTE ETMİŞLER
Gültepe Sanayi Sitesi'nde lastik bayisi işleten Mesut Aslan, kadın müşterilerin genellikle araçlarındaki uyarı ışıklarını anlamakta zorlandıklarını ve bu durumun panik oluşturabileceğini söyledi. Aslan, lastiklerin eğriliğinin gözle tespit edilemeyeceğini ve bunun ancak bir rot balans ustası tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "İçine sıvı enjekte edilmiş, nasıl enjekte etmişse? Bunu yapınca denge kaybına sebep olmuş. Bu yüzden lastikçinin yanına geri gitmemiş, yanıma geldi" dedi.
20 BİN LİRALIK MASRAF ASLINDA 700 LİRAYMIŞ
"Lastiği açtığımızda içinde sıvı gördük" diyen Aslan, "Bu, aracın dengesini, rot balansını bozar. Direksiyonda çok aşırı titreme yapar, sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Mahalle arasındaki lastikçi arkadaşımızı tanımıyorum ama içine sıvı enjekte etmiş. Bu aracın lastiklerinin değişmesini söylemiş, bayan sürücümüzü de tedirgin etmiş. Rakam olarak bu lastiklerin 20 bin liraya değişeceğini söylemiş. Araç sıfır, lastikler sıfır. Bayan sürücümüz de şüphelendiği için kabul etmemiş. Kurumsal yetkili servise, yanımıza geldi. Biz, bu aracın uyarı ışığını söndürdük. İçindeki sıvıyı boşalttık, rot balansını yaptık. Test sürüşünü de yaptık. Meblağ olarak da 700 lira aldık. Böyle art niyetli insanlarda var, dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.