Maden Suyunu Sakın Böyle İçmeyin! Meğer Yıllarca Yanlış Tüketiyormuşuz

MEĞER YILLARCA YANLIŞ TÜKETMİŞİZ

Maden suyu, özellikle magnezyum açısından zengin bir içecek. Magnezyum, kas ve sinirlerdeki elektrik uyarılarının iletilmesine yardımcı olarak kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, magnezyum eksikliği damar sertliği gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yanı sıra, maden suyundaki sodyum, vücutta sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olan en önemli elementlerden biridir.