Maden Suyu ve Limonu Birlikte İçenler Dikkat: O Hastalığı Tetikliyor

Maden suyu ve limon, doğru tüketildiğinde sağlığımıza birçok fayda sağlar. Ancak aşırı tüketim ve bazı durumlarda dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Sağlıklı bir yaşam için bu içeceği ölçülü tüketmek oldukça önemlidir. Çünkü maden suyu ve limonun fazla tüketilmesi halince bazı hastalıkları da tetiklediği ortaya çıktı.