Maden Suları Neden Sadece Yeşil Cam Şişede Üretiliyor?
Sağlıklı sıvı tüketimi ve yemeklerden sonra da severek tüketilen maden suları genellikle yeşil ve cam şişelerle karşımıza çıkar. Peki maden suları neden sadece yeşil ve cam şişelerde üretilir?
Her yudumunda doğanın taze özünü barındıran maden suyu, hepimizin severek tercih ettiği bir içecek. Zengin mineral içeriği sayesinde sağlığımıza pek çok faydası olan bu içecek, genellikle cam şişelerde sunuluyor. Peki, hiç düşündünüz mü neden maden suyunu hep cam şişede tüketiyoruz?
Aslında bunun çok mantıklı bir nedeni var. Cam, en güvenilir saklama malzemelerinden biridir. Maden suyunun içindeki vitamin ve mineralleri eksiltmeden taze tutma yeteneği, camın sağladığı avantajlardandır. Sağlık açısından tercih edilen malzemelerden biri olması, camın bu güvenilirliğini pekiştiriyor.
Maden suyu, içerisinde Co2 gazı taşıdığı için bu gazın Güneş ışığından zarar görmemesi büyük önem taşıyor. Cam şişe, içerdiği gıdaya tat veya koku karıştırmadan maden suyunu koruyor. Bu sayede, maden suyu saf haliyle kalmış oluyor. Eğer farklı bir malzeme kullanılsaydı, Güneş ışınları nedeniyle şişenin hammaddesi maden suyuna karışabilirdi; bu da sağlıklı özelliklerini yok ederdi ve sağlıksız bir durum oluşturabilirdi.
Eğer maden suyunu şişe yerine bardakta içiyorsanız, dikkatli olmalısınız! Bardak içine döküldüğü anda, Co2 gazının açığa çıkması nedeniyle maden suyundaki faydalı mineraller kaybolabilir. Böylece, maden suyunun sağladığı yarar sıfıra inmiş olur. Bu yüzden, maden suyunuzu her zaman cam şişede tüketmek en sağlıklı tercihtir.