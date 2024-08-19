Lokum kıvamında nohut pişirme sırrı! 40 Yıllık aşçıların gizli tarifi, 1 kaşık eklemeniz yeterli
Nohut, hem besleyici hem de lezzetli bir bakliyat olarak sofralarımızda sıkça yer bulur. Ancak, nohut pişirirken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, nohutların kabuk atması ve istenilen yumuşaklığa ulaşamamasıdır. Bu durumu engellemek için basit ama etkili bir yöntem var. İşte kabuk atmayan lokum gibi nohut pişirme tekniği...
Nohut, mutfaklarımızın vazgeçilmez bakliyatlarından biri. Nohut, protein ve lif açısından zengin, besleyici bir bakliyat olup, Türk mutfağında sıkça kullanılan temel malzemelerden biridir. Özellikle çorba, salata ve çeşitli yemeklerde yer alarak hem lezzet katar hem de doyurucu bir alternatif sunar. Ancak nohut pişirirken sıkça karşılaşılan bir sorun, nohutların kabuk atması ve istenilen yumuşaklığa ulaşamamasıdır. Lokum gibi yumuşacık, kabuk atmayan nohutlar elde etmek için küçük ama etkili bir yöntem var.
BİR GECE ÖNCE ISLATIN
Nohutun kabuk atmadan yumuşacık pişmesini sağlamak için bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor. Pişirmeye başlamadan önce nohutları iyice yıkayın. Ardından, bir gece önceden bol suyla ıslatın. Bu, nohutların şişmesini ve daha kolay pişmesini sağlar.
KARBONAT EKLEYİN
Nohutları ıslattığınız suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu, nohutların kabuklarının yumuşamasını ve kolayca pişmesini sağlar. Nohutları haşlarken, suya 1 kaşık karbonat eklemek, nohutların kabuk atmadan, lokum gibi yumuşacık pişmesine yardımcı olur. Bu yöntem, nohutların daha hızlı pişmesini ve kabuklarının dağılmamasını sağlar.
KISIK ATEŞTE PİŞİRİN
Nohutları haşlarken kısık ateşte pişirmek, yavaş yavaş yumuşamalarını sağlar. Bu sayede nohutlar, içleri tamamen pişene kadar kabuk atmaz ve eşit şekilde yumuşar.