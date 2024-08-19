Lokum kıvamında nohut pişirme sırrı! 40 Yıllık aşçıların gizli tarifi, 1 kaşık eklemeniz yeterli

BİR GECE ÖNCE ISLATIN

Nohutun kabuk atmadan yumuşacık pişmesini sağlamak için bazı adımlara dikkat etmek gerekiyor. Pişirmeye başlamadan önce nohutları iyice yıkayın. Ardından, bir gece önceden bol suyla ıslatın. Bu, nohutların şişmesini ve daha kolay pişmesini sağlar.

KARBONAT EKLEYİN

Nohutları ıslattığınız suya bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu, nohutların kabuklarının yumuşamasını ve kolayca pişmesini sağlar. Nohutları haşlarken, suya 1 kaşık karbonat eklemek, nohutların kabuk atmadan, lokum gibi yumuşacık pişmesine yardımcı olur. Bu yöntem, nohutların daha hızlı pişmesini ve kabuklarının dağılmamasını sağlar.