Lokantalardaki Çorbaların Çok Daha Lezzetli Olmasının Sırrı Meğer Buymuş
Yaz kış fark etmeksizin sıcak bir çorba, milyonlarca insan tarafından en sevilen besinler arasında yer alıyor. Yüzlerce türü olmasına karşın Türkiye'de en çok mercimek, şehriye ve kelle paça çorbaları tercih edilirken, restoranlarda içilen çorbalar çoğu zaman evlerde yapılanlardan daha iyi olarak değerlendiriliyor. Lokantaların, çorbalara daha lezzetli yapan sırrı ortaya çıktı.
Sağlıklı çorbalar arasında en çok rağbet görenlerden biri mercimek çorbasıdır. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler, kalın bağırsak fonksiyonlarını düzenler ve hemoroit gibi kalın bağırsak sorunlarında iyileştirici etkiler sağlar. Ayrıca, zengin demir ve folik asit içeriği ile kansızlığı önlemeye yardımcı olur.
Mercimek çorbası hazırlamadan önce, mercimeklerin iyi bir şekilde yıkanması oldukça önemlidir. Nişasta içeren mercimekler, yeterince yıkanmazsa hem çorbanın lezzetini olumsuz etkiler hem de kıvamının daha yoğun olmasına neden olabilir. Bu nedenle mercimekleri en az 10 kez su değiştirerek iyice yıkayıp süzgeçten geçirmelisiniz. Yıkanan mercimekler, normal bir tencerede pişirilmeli ve yüksek ateşten kaçınılmalıdır.
MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 su bardağı kırmızı mercimek
1,5 litre su
2 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı sıvı yağ
Tavuk suyu
1 yemek kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı tuz
MERCİMEK ÇORBASININ TARİFİ
Soğanları doğrayıp sıvı yağda kavurun. Ardından yıkanmış ve süzülmüş mercimekleri ekleyin. Tuz ilave ederek, 1,5 litre su ile kaynatın. Çorbanın daha lezzetli olması için suyu tavuk suyuyla hazırlamanız önerilir. Bir tavuk budunu haşlayıp suyunu çorba için kullanabilirsiniz. Marketlerde bulunan hazır tavuk suları da kullanılabilir, ancak bu, çorbanın besin değerini etkileyebilir.
Mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin.
Pişen mercimekleri bir tel süzgeçten geçirin veya bir blender ile püre haline getirin.
Nane, kırmızı biber ve salçayı kavurup, çorbanın üzerine ekleyin. Çorba birkaç taşım kaynadıktan sonra ocaktan alın.