Lokantalardaki Çorbaların Çok Daha Lezzetli Olmasının Sırrı Meğer Buymuş

Mercimek çorbası hazırlamadan önce, mercimeklerin iyi bir şekilde yıkanması oldukça önemlidir. Nişasta içeren mercimekler, yeterince yıkanmazsa hem çorbanın lezzetini olumsuz etkiler hem de kıvamının daha yoğun olmasına neden olabilir. Bu nedenle mercimekleri en az 10 kez su değiştirerek iyice yıkayıp süzgeçten geçirmelisiniz. Yıkanan mercimekler, normal bir tencerede pişirilmeli ve yüksek ateşten kaçınılmalıdır.