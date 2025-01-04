Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo

TARİF

Orta boy bir tencerede sıvıyağı ısıtalım.

Derisini soyduğumuz tavukları yağ eklediğimiz tencerede arkalı önlü soteleyelim.

Ardından tavukları tabağa alıp soğan ve rendelenmiş havucu aynı tencerede kavuralım.

Üzerine sarımsağı da ekleyip çevirelim.

Ardından tavukları da ekleyip 1 dakika kadar kavuralım ve üzerini az geçecek şekilde sıcak su ekleyip 10 dakika kadar bu şekilde pişirelim.

Ardından patatesleri ekleyelim, terbiyesini de hazırlayıp bu aşamada ekleyelim.

Hazırladığımız terbiyeye yemeğin suyundan ekleyip karıştırıp öyle tencereye ekleyelim, bu şekilde de 10 dakika orta ateşte kaynatalım.

Şifa deposu tavuk haşlama yemeği servise hazır.

AFİYET OLSUN!