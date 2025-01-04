Lokantalarda Böyle Yapılıyor: Tavuk Haşlamaya Lezzet Katan Tüyo
Lokanta usulü tavuk haşlama yapmak için bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. İşte o bilgiler
Lokanta usulü tavuk haşlama yapmak sanıldığı kadar zor değil. İşte adım adım lokanta usulü tavuk haşlama yapmanın yolu: Deneyen herkes lezzetine hayran kalıyor.
MALZEMELER
6 adet tavuk but
3-4 adet patates
1 baş soğan
2 adet rendelenmiş havuç
1 büyük diş sarımsak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Tuz, pul biber
Terbiyesi için;
1 tepeleme yemek kaşığı un
Yarım limon suyu
1 çay bardağı su
TARİF
Orta boy bir tencerede sıvıyağı ısıtalım.
Derisini soyduğumuz tavukları yağ eklediğimiz tencerede arkalı önlü soteleyelim.
Ardından tavukları tabağa alıp soğan ve rendelenmiş havucu aynı tencerede kavuralım.
Üzerine sarımsağı da ekleyip çevirelim.
Ardından tavukları da ekleyip 1 dakika kadar kavuralım ve üzerini az geçecek şekilde sıcak su ekleyip 10 dakika kadar bu şekilde pişirelim.
Ardından patatesleri ekleyelim, terbiyesini de hazırlayıp bu aşamada ekleyelim.
Hazırladığımız terbiyeye yemeğin suyundan ekleyip karıştırıp öyle tencereye ekleyelim, bu şekilde de 10 dakika orta ateşte kaynatalım.
Şifa deposu tavuk haşlama yemeği servise hazır.
AFİYET OLSUN!