Limonun Suyunun Daha Çok Çıkmasını Sağlayan Tüyo! Şeflerin Gizli Sırrı

Limon, sarı renkte, ekşi bir tada sahip, genellikle yemeklerde, içeceklerde ve tatlılarda kullanılan bir meyvedir. Ayrıca C vitamini açısından oldukça zengindir ve sağlık için birçok faydası vardır.

Limon Suyunu Maksimum Verimle Çıkarma Teknikleri

Limon, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız ve lezzet kattığımız bir narenciye. Ancak bazen limonun suyunu tam olarak çıkarmakta zorlanabiliriz. İşte limon suyunu daha fazla çıkarmak için kullanabileceğiniz bazı pratik yöntemler: