Limonu Yanlış Tüketiyormuşuz: Japonlar Bakın Nasıl Tüketiyor

Limon, sadece taze sıkılmış suyuyla değil, dondurulmuş haliyle de hayatımıza birçok fayda katıyor. Özellikle kabuğunda bulunan değerli vitaminler sayesinde dondurulmuş limon, hem sağlıklı beslenmeye hem de pratik çözümlere olanak tanıyor. Peki, dondurulmuş limon neden bu kadar faydalı? Gelin, dondurulmuş limonun sunduğu avantajları yakından inceleyelim.