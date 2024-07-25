Limonu Topuğunuza Sürerseniz Bakın Neye Faydası Var?

Sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için olmazsa olmazlar arasında dayanıklı bir bağışıklık sistemi geliyor.



Her gün maruz kaldığımız milyonlarca mikroorganizma ve zararlı bakterilere karşı hasta olmamızı engelleyen bağışıklık sistemini limonla güçlendirebileceğinizi biliyor muydunuz?



AYAKLARINIZA TOPUK SÜRDÜĞÜNÜZDE NELER OLUYOR?



Her ne kadar ilk duyulduğunda tuhaf gelse de, ayaklarımızda yer alan damarlar vücudumuzdaki organların işlem merkezleri görevini görüyor. Bu nedenle özellikle topuklara sürülecek limonlar, başlangıçta bağışıklık sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığın giderilmesinde mucizevi etkilere sahip olabilir. Ancak bu yöntemde limonu olduğu gibi topuklarınıza sürmemeniz, bir formül ile limona farklı maddeler eklemeniz gerekiyor.



Bağışıklık sistemini güçlendiren limon tarifi şu şekilde: