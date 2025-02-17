Limonu Koklamak O Sorunu Tamamen Bitiriyor: Uzmanlar Açıkladı Kokusunda Bile Şifa Var

Anadolu’da yüzyıllardır mutfaklarda ve bahçelerde kendine yer bulan limon, yalnızca yemeklere tat vermekle kalmıyor, sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Günlük hayatta çaydan çorbaya, balıktan kavurmaya kadar pek çok yemekte kullanılan limon, aynı zamanda kolonya gibi hijyen ürünlerinde de sıkça tercih ediliyor. Ancak bu mucizevi meyvenin yalnızca tadıyla değil, kokusuyla da sağlığa fayda sağladığı bilimsel olarak kanıtlandı.