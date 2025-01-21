Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
Limon, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle sağlığımız için son derece faydalı bir meyve olarak bilinir.
Özellikle C vitamini açısından oldukça güçlü olan limon, bağışıklık sistemini desteklemesinin yanı sıra enerji seviyelerini artırıcı etkileriyle de dikkat çeker.
Limon reçeli, taze limonların şeker ve su ile bir araya gelerek oluşturduğu, hem lezzetli hem de besleyici bir tatlıdır. Geleneksel reçellerden farklı olarak, limonun kendine has asidik ve ferahlatıcı tadını içerir. Bu reçel, kahvaltılardan atıştırmalıklara kadar birçok öğünde tüketilebilir ve sağlıklı bir enerji kaynağı olarak öne çıkar.
Hazırlarken bütün evin mis gibi limon kokacağı limon kabuğu reçeli. Ferahlatıcı limon reçeli tarifi burada.
Limonları yıkadıktan sonra rendenin ince tarafıyla kabuklarını rendeleyin. Kalan kısımlarını ince halka biçiminde kesin ve rendelediğiniz kabuklarla bir tencereye koyun.
Tencereyi suyla doldurup suyunu günde üç kez değiştirerek üç gün bekletin. Suyunu süzüp 2,5 kilo şekeri ilave edin ve üzerini örtecek kadar su koyduktan sonra iyice kaynatın.
Kıvamı koyulaşınca kaşıkla alarak kuru bir porselen tabağa damla damla damlatın eğer bu damlalar boncuk gibi duruyorsa reçeliniz olmuştur.