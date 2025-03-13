Limon Çekirdeğinin Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı: Şimdiye Kadar Çöpe Atanlar Pişman Olacak

Doğal sağlık yöntemleri arasında dikkat çeken limon, yalnızca suyu ve kabuğuyla değil, çekirdekleriyle de fayda sağlıyor. Çoğu zaman çöpe atılan limon çekirdekleri, kaynatılarak tüketildiğinde vücut için birçok faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini destekleyen, sindirimi rahatlatan ve vücuttan arınmaya yardımcı olduğu belirtilen limon çekirdeği çayı, doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.