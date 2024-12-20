Lıkır Lıkır İçiyoruz Ama Bu Zararını Asla Bilmiyoruz: Felç Riski Ortaya Çıktı

Yeni bir analiz, günde dört fincandan fazla kahve tüketiminin felç riskini arttırabileceğini ortaya koydu. Felç, beyne giden kan akışının pıhtı veya damar yırtılması nedeniyle kesintiye uğraması sonucu ortaya çıkar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, her yıl 795.000'den fazla kişi felç geçiriyor ve aşırı kafein tüketimi bu riski artırabilecek faktörlerden biri olarak gösteriliyor.