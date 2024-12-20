Lıkır Lıkır İçiyoruz Ama Bu Zararını Asla Bilmiyoruz: Felç Riski Ortaya Çıktı
Çay ve kahve, dünya genelinde en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Her iki içeceğin de sağlık açısından faydaları bilinirken, son araştırmalar bu içeceklerin felç riski üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Peki, hangisi felç riskini artırır?
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir analiz, günde dört fincandan fazla kahve tüketiminin felç riskini arttırabileceğini ortaya koydu. Felç, beyne giden kan akışının pıhtı veya damar yırtılması nedeniyle kesintiye uğraması sonucu ortaya çıkar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, her yıl 795.000'den fazla kişi felç geçiriyor ve aşırı kafein tüketimi bu riski artırabilecek faktörlerden biri olarak gösteriliyor.
KAHVENİN YAN ETKİLERİ
Kısa Vadeli: Kalp atış hızı, nefes alma ve zihinsel uyanıklık artar; fiziksel enerji yükselir. Bu etkiler 12 saate kadar sürebilir.
Uzun Vadeli: Kaygı, bağımlılık, baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk gibi yoksunluk belirtileri görülebilir.
Diğer Yan Etkiler: Uykusuzluk, sık idrara çıkma, susuzluk, baş dönmesi, hızlı kalp atışı, huzursuzluk, titreme ve mide bulantısı.
Ciddi Yan Etkiler: Rabdomiyoliz, nadir de olsa böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Aşırı Doz: Çok nadir durumlarda kafa karışıklığı, halüsinasyonlar ve kusmaya neden olabilir.
ÇAYIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Çay, kahveyle karşılaştırıldığında daha az kafein ve daha fazla antioksidan içerdiği için felç riskini azaltabilir. Çayın sağlık faydaları şunları içerir:
Ölüm Riskinin Azalması: Günde en az iki fincan siyah çayın ölüm riskini %9-13 oranında azaltabileceği belirtiliyor.
Kan Şekeri ve Kalp Sağlığı: Özellikle yemek sonrası kan şekeri seviyelerini iyileştirir ve kalp hastalığı riskini düşürür.
Kanser ve Diyabet: Polifenoller, çeşitli kanser türlerinin ve tip 2 diyabetin riskini azaltabilir.
Beyin Fonksiyonları: Yönetici işlevleri ve hafıza görevlerini geliştirir.
Kemik ve Cilt Sağlığı: Kemikleri korur, cildi temiz ve parlak tutar.
ÇAY MI, KAHVE Mİ?
Çay, kahveye göre:
Daha az kafein içerir, bu da daha az gerginlik ve enerji çöküşü anlamına gelir.
Polifenoller gibi antioksidanlar bakımından zengindir, kalp hastalığına ve bazı kanser türlerine karşı koruma sağlar.
L-theanine içeriği ile zihinsel uyanıklığı destekler.
Diş sağlığına iyi gelir, ağız bakterilerini ve kötü nefes mikroplarını azaltır.
Ruh halini olumlu yönde etkiler, kaygıyı azaltabilir.
Kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.