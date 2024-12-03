Leyla ile Mecnun Dizisindeki Erdal Bakkal'ın Son Hali Şaşırttı: Görenlerin İçi Cız Etti

Leyla ile Mecnun, sadece eğlenceli bir dizi olmaktan öte, Türk televizyon tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Dizi, absürt komedi türünü Türkiye'de popüler hale getirdi ve genç kuşakların beğenisini kazandı. Erdal Bakkal'ın dükkanı gibi birçok detay, dizinin unutulmaz anıları arasında yer alıyordu.