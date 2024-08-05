Lazer Epilasyona İhtiyaç Kalmıyor! Koltuk Altı Tüylerini ve Kararmasını Sonsuza Kadar Yok Ediyor
Kişisel bakımına özen gösteren kimse tüylü bir cilt yapısına sahip olmak istemez. Tüylerden ve kıllardan kurtulmak için lazer epilasyonlara binlerce lira harcanıyor olsa da, özellikle koltuk altında çıkan tüy ve karartılardan kurtulmak için çok daha etkili doğal yöntemler bulunuyor. Kolayca erişilebilen bu malzemeler, kıl köklerini kurutarak pürüzsüz bir görüntünün sağlanmasına yardımcı oluyor.
İstenmeyen tüylerden kurtulmak için onlarca farklı yöntem bulunuyor.
Birçok kişi ağda bantları, jilet ya da kıl koparıcı gibi araçlar ile pürüzsüz bir cilt elde etmeye çalışırken, son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte en popüler yöntem lazer epilasyon haline geldi.
TÜY VE KILLARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLU
Ancak lazer epilasyonun belirli zamanlarda tekrarlanma işlemine gerek duyması ve mevcut ekonomik şartlar altında oldukça pahalı oluşu, insanları alternatif arayışlara yöneltti. Özellikle yaz aylarında giyilen kıyafet nedeniyle koltuk altındaki tüyler ve kararmalar için daha büyük özen gösteren milyonlarca insan için oldukça etkili bir yöntem paylaşıldı.
İşte kıl köklerini kurutan doğal yöntemler...
SOĞAN KÜRÜ
Soğan kürü, tüy azaltma yöntemleri arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Bu doğal yöntem, kıl köklerini zayıflatarak tüylerin yeniden çıkma süresini uzatmayı hedefler.
Kürü hazırlamak için, önce orta boy bir soğanı rendeleyip suyunu çıkarın. Elde ettiğiniz soğan suyunu, ağda işlemi sonrası temiz cildinize uygulayın. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra cildinizi suyla yıkayarak soğan suyundan arındırabilirsiniz.
Daha kalıcı sonuçlar elde etmek için soğan kürünü düzenli olarak uygulamanız tavsiye edilir.
LİMON KÜRÜ
Limon ve tuz karışımından oluşan bu kür, tüy köklerini zayıflatarak zamanla tüylerin azalmasına yardımcı olur. Ancak, eğer uygulama sırasında cildinizde yanma hissi oluşursa, hemen durdurup cildinizi suyla yıkamanız gerekir. Yanma, cildinizin hassas olduğunu ve bu kürün size uygun olmadığını gösterir.
Kürü hazırlamak için, orta boy bir limonun suyunu sıkın ve içine 2 çay kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırın. Karışımı ağda sonrası pamuk yardımıyla cildinize uygulayın ve 3-4 saat bekletin. Eğer yüzünüze uyguluyorsanız, sadece 15 dakika bekletmeniz yeterlidir.
Daha etkili sonuçlar için, limon kürünü her ağda sonrası düzenli olarak uygulamanız önerilir.
KARINCA YAĞI
Tüyleri azaltmak ve kıl köklerini yavaşlatmak için kullanılan karınca yağı, öncesinde bölgedeki kılların temizlenmesini gerektirir. Bunun için ağda yapmanız gerekmektedir.
Ağda sonrası bölgede hassasiyet geçtikten 20 dakika sonra, karınca yumurtası yağını bölgeye bolca sürüp masaj yaparak yedirin. Bu yağ, yıkama gerektirmeden uygulanabilir. Tüyler tekrar çıkmaya başladıktan sonra aynı uygulamayı düzenli olarak yaparak etkilerini gözlemleyebilirsiniz.