Lavaboya Alüminyum Folyo Koyup 2 Dakika Bekleyin: Etkisine İnanamayacaksınız
Mutfak gideri tıkanıklığı artık sizin için büyük bir sorun olmaktan çıkacak. Alüminyum folyo ile kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntem sayesinde, hem evinizde hijyeni sağlayacak hem de bütçenizi koruyacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfak lavabolarında sıkça karşılaşılan tıkanıklıklar, hem işlerimizi aksatır hem de kötü kokulara neden olur. Bu sorunu çözmek için pahalı temizleyiciler kullanmaya artık gerek yok. Mutfakta sıkça kullanılan alüminyum folyo, tıkanıklık sorununu çözmek için oldukça etkili bir yöntem sunuyor.
Alüminyum folyonun tıkanıklığı açma özelliği, pürüzlü yüzeyinden kaynaklanır. Folyo toplar, gider borusundaki yağ ve yemek artıklarına yapışarak onları gevşetir ve suyun akışını kolaylaştırır. Ayrıca, folyonun hafifliği sayesinde borulara zarar vermez. Bu yöntemin uygulanışı ise oldukça basittir.
ALÜMİNYUM FOLYOYU KÜÇÜK TOPLAR HALİNE GETİRİN
Birkaç parça alüminyum folyoyu küçük toplar haline getirin. Bu toplar, gider borusuna rahatça sığacak kadar küçük olmalı. Hazırladığınız folyo toplarını, tıkanan lavabonun gider deliğine yerleştirin. Folyo toplarını yerleştirdikten sonra ılık su açın. Suyun akışı, folyo toplarını gider borusu içinde hareket ettirerek tıkanıklığı açmaya yardımcı olacaktır.