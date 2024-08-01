Lavabolardaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Lavabolarda bulunan deliklere hepimizin göz aşinalığı vardır. Peki kaçımız bu deliklerin neden oraya konulduğu hakkında bilgi sahibi? Birçok kişi tarafından tasarım amacıyla yerleştirildiği düşünülen bu bölüm, aslında çok önemli bir görevi yerine getiriyor.

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Lavabolardaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş - Resim: 1

Gün içerisinde birçok kez gördüğümüz eşyalarda yer alan detaylar, çoğu zaman onlara karşı merak duymamamıza neden olur.

Bu nedenle banyo ya da odamızda bulunan eşyaların gerçek işlevleri hakkında fikir sahibi olamayabiliriz. Hepimizin evlerinde görmeye alışık olduğu ancak üzerine düşünmediği lavaboların altında yer alan delikler, zannedildiği gibi tasarım amacıyla kullanılmıyor. Görünüşte sadece dekoratif bir detay gibi gözüken, ancak aslında oldukça işlevsel olan lavabodaki küçük deliklerin sırrı çözüldü.

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