Lavabolardaki Bu Delik Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Gün içerisinde birçok kez gördüğümüz eşyalarda yer alan detaylar, çoğu zaman onlara karşı merak duymamamıza neden olur.



Bu nedenle banyo ya da odamızda bulunan eşyaların gerçek işlevleri hakkında fikir sahibi olamayabiliriz. Hepimizin evlerinde görmeye alışık olduğu ancak üzerine düşünmediği lavaboların altında yer alan delikler, zannedildiği gibi tasarım amacıyla kullanılmıyor. Görünüşte sadece dekoratif bir detay gibi gözüken, ancak aslında oldukça işlevsel olan lavabodaki küçük deliklerin sırrı çözüldü.