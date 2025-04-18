Lavabo ve Küvetlerdeki Sabun Lekelerine Sıra Dışı Yöntem: Bu Meyve Değdiği Yeri Pırıl Pırıl Yapıyor!

Evin en zorlu temizlik alanlarından biri olan küvetler, artık pahalı ve kimyasal ürünlere gerek kalmadan doğal yollarla parlatılabiliyor. Uzman isim, banyoları pırıl pırıl yapacak sıra dışı yöntemi açıkladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Lavabo ve Küvetlerdeki Sabun Lekelerine Sıra Dışı Yöntem: Bu Meyve Değdiği Yeri Pırıl Pırıl Yapıyor!

Temizlik uzmanı Nigel Bearman'ın önerisine göre, yalnızca bir greyfurt ve biraz iri taneli tuz kullanarak banyolarda biriken sabun kalıntıları ve kir kolayca temizlenebiliyor.

Lavabo ve Küvetlerdeki Sabun Lekelerine Sıra Dışı Yöntem: Bu Meyve Değdiği Yeri Pırıl Pırıl Yapıyor! - Resim : 1

ANTİBAKTERİYEL VE DOĞAL ASİT ÖZELLİKLİĞİNE SAHİP

Greyfurtun doğal asitleri ve antibakteriyel özellikleri sayesinde mikroplar yok edilirken, tuz ise aşındırıcı etkisiyle inatçı lekeleri çözüyor. Uygulamak için greyfurt ikiye kesiliyor, iç kısmı tuzla kaplanıyor ve doğrudan küvet yüzeyine dairesel hareketlerle uygulanıyor. Birkaç dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulamak yeterli.

Lavabo ve Küvetlerdeki Sabun Lekelerine Sıra Dışı Yöntem: Bu Meyve Değdiği Yeri Pırıl Pırıl Yapıyor! - Resim : 2

KABUKLARI BANYOYU MİS GİBİ KOKUTUYOR

Çevre dostu olan bu yöntem yalnızca küvetlerde değil; musluk, fayans ve tuvalet temizliğinde de etkili. Ayrıca greyfurt suyuna sirke ve ılık su ekleyerek doğal bir temizlik spreyi yapılabilir. Kalan kabuklar ise hoş bir koku için çöp kutularına veya sıcak suya eklenerek değerlendirilebilir.

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