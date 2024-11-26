Laktozsuz Süt mü Yoksa Normal Süt mü Daha Sağlıklı? Arasındaki Farkı Duyunca Ağzınıza Sürmeyeceksiniz

Süt, sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli bir besin kaynağı olsa da, bazı insanlar laktoz intoleransı nedeniyle sütü sindiremez. Bu durum, şişkinlik, gaz ve kramp gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Peki laktozsuz süt mü yoksa normal süt mü daha sağlıklı? İşte detaylar...