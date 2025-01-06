Lahana ve Üzüm Yaprağını Sollayan Sarma: Herkes Yapmaya Başladı
Pırasa Sarması: Geleneksel Tatlara Modern Bir Dokunuş
Türk mutfağı, zengin lezzetleri ve birbirinden farklı tarifleriyle her zaman ilgi odağı olmuştur. Özellikle sarma denildiğinde akla ilk olarak lahana veya üzüm yaprağı sarması gelir. Ancak son dönemde, bu geleneksel tatlara alternatif olarak pırasa sarması popülerlik kazanmaya başladı.
Pırasa sarması, hem sağlıklı bir öğün arayanlar hem de yeni tatlar denemek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Geleneksel tariflere modern bir dokunuş katan bu lezzet, Türk mutfağının ne kadar yaratıcı ve esnek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Eğer siz de sofralarınıza farklı bir hava katmak istiyorsanız, pırasa sarmasını mutlaka denemelisiniz.
Kaşar ve pırasanın en güzel hali...
Malzemeler
200 gr. taze kaşarpeyniri
100 gr. kırmızı California biberi
50 gr. roastbeef füme
2 adet iri pırasa
Taze defneyaprağı
Sızma zeytinyağı
Tuz
Tane beyazbiber
Yapılışı
Pırasanın geniş yapraklarını ayırıp bir parmak kalınlığında kesin. Dışta 3 yaprak kalana kadar içteki yaprakları çıkartın. Pırasayı tuzlu suda 2 dk. haşlayın. 200 gr. pırasayı çiğ olarak ayırın. Pırasa dilimlerini süzüp soğuk sudan geçirin. Kurutmak için geniş bir tabağa dizin. Ayırdığınız 200 gr. pırasayı ince doğrayın. Roastbeef fümeyi ve kırmızı California biberini küp kesin. Malzemeleri tavaya aktarıp içine defneyaprağı ekledikten sonra zeytinyağı ile soteleyin. Pişme süresinden 6 dk. sonra 4 dk. da yüksek ateşte pişirin. Ocağın altını kapatıp küp kestiğiniz taze kaşar peynirini tavadaki karışıma ekleyin. Üzerine bir tutam öğütülmüş beyazbiber serpip karıştırın. (Böylece pırasa dolmasının iç dolgusu hazır olacaktır.) Haşladığınız ve dilimlediğiniz pırasaların içini hazırladığınız iç dolgu ile doldurun. Fırın tepsisine yağlı pişirme kağıdı serin. Üzerine hazırladığınız içi doldurulmuş pırasa dolmalarını dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8 dk. pişirin. Fırından çıkartıp servis tabağına alın. İç dolgudan artmış ise servis tabağının ortasına aktarıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Akdeniz usulü pırasa dolmasını sıcak olarak servis yapın.