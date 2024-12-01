Lahana Böyle Tüketilince Felç Riskini Ortadan Tamamen Kaldırıyor: Meğer En Faydalı Hali Buymuş

Genel olarak sebzeler, düşük yağ ve kalori oranlarıyla öne çıkar ve bol miktarda vitamin, mineral ve diğer hayati besin maddeleri içerir. Sebze ağırlıklı bir diyet, birçok kronik hastalığın önlenmesine katkı sağlayabilir.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA BÜYÜK DESTEK

Lahana ve diğer turpgiller, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler sunar. Araştırmalar, turpgillerden oluşan sebzelerin kan basıncını düşürmede diğer sebze türlerinden daha etkili olduğunu göstermektedir.

Örneğin, yapılan bir çalışmada katılımcılar, iki hafta boyunca günlük yaklaşık 300 gram (4 porsiyon) brokoli, karalahana, karnabahar ve beyaz lahana karışımını çorba şeklinde tükettiler. Çalışma sonucunda, sistolik kan basınçlarında ortalama 2,5 mmHg’lik bir düşüş kaydedildi. Bu düşüş, gündüz saatlerinde daha belirgin olarak 3,6 mmHg seviyelerine ulaştı.