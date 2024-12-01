Lahana Böyle Tüketilince Felç Riskini Ortadan Tamamen Kaldırıyor: Meğer En Faydalı Hali Buymuş
Lahana, sağlıklı beslenmenin en çok tercih edilen sebzeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sağlık deposu bitki, iki haftalık düzenli tüketimde bile kan basıncını düşürme potansiyeline sahip.
Kaynak: Haber Merkezi
Genel olarak sebzeler, düşük yağ ve kalori oranlarıyla öne çıkar ve bol miktarda vitamin, mineral ve diğer hayati besin maddeleri içerir. Sebze ağırlıklı bir diyet, birçok kronik hastalığın önlenmesine katkı sağlayabilir.
KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA BÜYÜK DESTEK
Lahana ve diğer turpgiller, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler sunar. Araştırmalar, turpgillerden oluşan sebzelerin kan basıncını düşürmede diğer sebze türlerinden daha etkili olduğunu göstermektedir.
Örneğin, yapılan bir çalışmada katılımcılar, iki hafta boyunca günlük yaklaşık 300 gram (4 porsiyon) brokoli, karalahana, karnabahar ve beyaz lahana karışımını çorba şeklinde tükettiler. Çalışma sonucunda, sistolik kan basınçlarında ortalama 2,5 mmHg’lik bir düşüş kaydedildi. Bu düşüş, gündüz saatlerinde daha belirgin olarak 3,6 mmHg seviyelerine ulaştı.
TURPGİLLERİN FAYDALARI NEREDEN GELİYOR?
Turpgillerin bu etkisi, içerdikleri glikosinolat, izotiyosiyanat ve sülforafan gibi güçlü antioksidan ve antiinflamatuar bileşiklerle ilişkilendirilir. Bu bileşikler, damar sağlığını desteklerken vücuttaki oksidatif stresi azaltır. Ayrıca, doğal olarak yüksek potasyum içermeleri, böbreklerin fazla sodyumu atmasına ve kan basıncını düzenlemesine yardımcı olur. Bu özellikler, arterlerin sertleşmesini önlemeye ve kan akışını iyileştirmeye destek sağlar.
ÇİĞ TÜKETİM FAYDASINI İKİYE KATLIYOR
Turpgillerden maksimum fayda sağlamak için sebzelerin hazırlanış şekli önemlidir. Beslenme uzmanları, çiğ tüketimin potasyum içeriğini koruyarak daha faydalı olabileceğini belirtiyor. İşte bazı öneriler:
Brokoli: Buharda pişirilip hafifçe kızartılarak tüketilebilir. Bu, besinlerin açığa çıkmasına ve sülforafanın daha iyi emilmesine olanak tanır.
Karalahana: Salata olarak çiğ tüketilebilir veya smoothie’lere eklenebilir. Hafif buharda pişirme de iyi bir alternatiftir.
Karnabahar: Aşırı pişirilmeden kavrularak veya buharda hazırlanabilir.
Beyaz Lahana: Çiğ olarak lahana salatası şeklinde veya probiyotik içeriği artırmak için fermente edilerek tüketilebilir.
KAN BASINCINI DÜŞÜREN DİĞER SEBZELER
Turpgiller kadar etkili olabilecek diğer sebzeler de kan basıncı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir:
Pancar: Nitrat açısından zengin olduğu için özellikle suyu sıkıldığında veya kavrulduğunda kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.
Ispanak: Potasyum zenginliği sayesinde çiğ veya hafif pişirilmiş olarak tüketilebilir.
Domates: Likopen içeriğiyle çiğ veya pişmiş olarak kan basıncını dengeleyebilir.
Havuç: Potasyum deposu olarak kan basıncının korunmasına katkıda bulunur.
Uzmanlar, yalnızca tek bir sebze grubuna odaklanmaktan ziyade, farklı sebzeleri ve bitki bazlı gıdaları dengeli bir şekilde tüketmenin daha faydalı olduğunu vurgular. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmeden önce doktorunuza danışmanız da önemlidir.